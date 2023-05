Municipals 23

La CUP exigeix a ER valentia per exercir sobirania i garantir els drets de la gent

La formació també ha estrenat el web pels comicis municipals i ha inaugurat un disseny renovat de la pàgina de la CUP adaptat a les noves necessitats dels usuaris.

Centenars de companyes s'han aplegat a Gramenet per presentar les Candidatures d'Unitat Popular que concorreran a les Municipals2023. Un acte ple de força i emotiu on ha quedat clar q anem a plantar cara a l'Estat i al Capital des de cada barri i cada poble dels Països Catalans. En total la CUP presentarà 167 candidatures.

A l'acte, la diputada al Parlament de la CUP, Laia Estrada ha criticat durament al govern d'ER per exercir el lideratge per no exigir a Madrid la plena sobirania i garantir així els drets dels catalans. També els ha retret que hagin permés el quart cinturó i que no "tinguin nassos" d'enfrontar-se pel sistema ferroviari de rodalies que "que ens roba la vida, que fa que no tinguem ni punyetera idea de quan arribarem a casa".

També ha criticat la nova llei d'habitatge espanyola perquè "no regula els lloguers, no impedeix els desnonaments i no preveu lloguers socials ni sancions" i a la qual ha qualificat de "maniobra electoralista feta a mida dels grans tenidors i dels fons voltor", i els hi demana que es torni a votar la llei catalana d'habitatge catalana, molt més garantista pel dret a l'habitatge al conjunt de la població catalana.