La CUP engega la campanya per retornar a lAjuntament de Blanes

La CUP de Blanes ha iniciat la campanya per les properes eleccions municipals del 28 de maig, amb l’objectiu de recuperar la representació que ja va tenir al consistori durant la legislatura 2015-2019 i que per pocs vots no va poder revalidar en les darreres eleccions municipals l’any 2019.

Enguany la CUP es presenta amb un elaborat programa polític que conté més de 240 propostes concretes per Blanes basades en la participació ciutadana, la defensa dels serveis públics i els drets socials, la defensa del territori i l’entorn natural, la llengua catalana i el país. Per Carles Estríngana, cap de llista de la formació, “la CUP volem i podem aportar una mirada feminista, antiracista i antifeixista en totes les nostres propostes polítiques”, tot remarcant que “volem tornar a tenir representació a l’Ajuntament per ser una alternativa real als partits de sempre, i sobretot perquè quan la CUP hi és sabem que passen coses i es condicionen els debats i les polítiques que es porten a terme”.

Durant aquesta campanya la CUP realitzarà diferents accions per donar a conèixer la seva proposta, incloent un acte polític i festiu de final de campanya amb parlaments i actuacions musicals. El proper acte serà l’acte central de campanya, que tindrà lloc el dijous dia 18 maig a la sala de plens de l’Ajuntament de Blanes i comptarà amb la presencia de la diputada Mireia Vehí.