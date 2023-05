Municipals 23

La CUP de Blanes omple la Sala de Plens en el seu acte central amb la presència de la diputada Mireia Vehí

La CUP de Blanes ha celebrat aquest dijous el seu acte central de campanya per les eleccions municipals del proper 28 de maig. L’acte s’ha celebrat a la sala de plens de l’Ajuntament de Blanes i ha estat presentat per David Gómez, tercer de la candidatura blanenca. Les intervencions polítiques han anat a càrrec de la diputada al Congrés Mireia Vehí, Maria Àngels Esteban, numero dos de la llista, i finalment Cales Estríngana, cap de llista de la formació a Blanes, que ha tancat l’acte.

Mireia Vehí ha demanat el vot per la CUP “per canviar la manera governar dels partits de sempre”. En aquest sentit ha remarcat que “volem ser als ajuntaments per impulsar polítiques socials, per plantar cara a l’extrema dreta i el feixisme i desmuntar el seu discurs d’odi i discriminatori”.

Finalment, Carles Estríngana ha tancat l’acte amb una intervenció en que ha destacat alguns aspectes del programa polític de la CUP a Blanes, com la necessitat d’aprofundir en l’àmbit de la participació ciutadana o en la lluita per garantir el dret a l’habitatge mobilitzant pisos buits de grans tenidors. El candidat no ha obviat tampoc el debat nacional i ha remarcat que “la CUP som independentistes perquè volem construir un país que garanteixi els drets per a tothom i que millori la vida de les persones, no volem un canvi de banderes per seguir fent el que ja s’ha fet fins ara”. Estríngana, a més, ha recordat que “seguirem sent intransigents amb qualsevol atac a la llengua catalana i la defensarem i en fomentarem l’ús en tots àmbits, també a l’ajuntament”, tot criticant el paper d’altres partits que segons la CUP “negocien quotes lingüístiques que posen en perill la supervivència de la nostra llengua”.

La CUP de Blanes tancarà la campanya electoral el proper divendres 26 de maig amb un acte polític i festiu que comptarà amb parlaments i actuacions musicals. L’acte se celebrarà al banc dels musics del passeig de mar.