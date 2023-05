Municipals 23

La CUP celebra una Conferència de Ciutat per explicar el seu projecte a Tarragona

La CUP Tarragona celebra demà la Conferència de Ciutat per fer balanç de la feina feta i explicar les propostes de la CUP per Tarragona. L'acte tindrà lloc a les 19 h a la plaça de les Cols i hi participaran l'Eva Miguel, la Gemma Vendrell en Vicent Collado i la Inés Solé, números u, dos, tres i cinc de la llista cupaire respectivament. Conduirà l'acte en Joan Manel Burillo, número quatre de la candidatura.

Les cupaires arriben a la cita amb ganes d'explicar a la població tarragonina el projecte municipalista de la CUP, "per estripar les polítiques ràncies i bastir alternatives". Les anticapitalistes plantegen l'acte en dues parts: la primera, més breu, per retre comptes i explicar la feina feta aquests darrers quatre anys; i la segona, per exposar "quina és la Tarragona que volem" en diferents eixos i en un format de conversa.

La CUP convida la població tarragonina a participar d'aquest acte i a dir-hi la seva, atès que hi haurà un espai per fer preguntes a les candidates.