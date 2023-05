La CUP Barcelona-L'Alternativa té im pressupost de campanya electoral de 230.000

La CUP Barcelona demana de nou a la resta de candidatures que publiquin el seu pressupost ara que just comença la campanya electoral i no, com passa massa sovint, quan aquesta ja ha acabat.

La candidatura considera que és un exercici de transparència i honestedat mostrar les xifres econòm- iques amb què compten els partits polítics que es presenten a les eleccions i explicar a què es destinaran durant aquesta campanya electoral.

La major part de la partida pressupostària de la CUP Barcelona- L’Alternativa s’ha destinat i es destinarà a actes de ciutat arribant als 40.000 euros en aquest cas i fins a 20.000 euros per als actes de districte. La candidatura considera que els anys de lluita i arrelament als barris que la precedeix i acompanya han de seguir mostrant-se durant aquests dies de campanya electoral. Treballar amb les veïnes, crear espais de trobada amb elles, de concerts, vermuts, sopars i moments distesos, són la millor manera de seguir construint projecte i ampliant bagatge. Així, com ja és costum que ho fem, els nostres actes es realitzaran al carrer. Així i tot, donats possibles imprevistos i també lligat a alguns actes de precampanya que sí que vam fer en espais tancats, en el pressupost vam contemplar 6.000 per a llogar espais i per la gestió logística de la campanya. A l’hora de decidir com s’invertien aquests diners, en certs elements concrets, s’ha apostat per comprar aquests recursos logístics per després poder-los posar a disposició del moviment popular més enllà de la campanya electoral. Això ha passat amb una tarima, taules i ca- dires, per exemple, sent aquestes compres una inversió a anys vista i no una despesa volàtil.

En una situació desfavorable per a nosaltres donada la política de blocs aprovada, la visibilitat l’hem de planificar nosaltres mateixes i, per això, una altra de les partides més gran ha estat destinada a pub- licitat sent un total de 10.000 euros els invertits. En la mateixa línia, per al disseny i les creativitats de la precampanya i campanya s’hi han invertit 6.000 euros. Per fer-ho possible i materialitzar-ho, s’han destinat 20.000 en cartelleria i paper en diferents formats, 6.000 euros en banderoles i 10.000 euros en octavetes informatives i adhesius.