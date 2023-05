Aillar el Feixisme

La CUP Barcelona-L'Alternativa no participarà d'espais i debats electorals on se la convidi de manera voluntària

La formació insta a la resta de candidatures a actuar de la mateixa manera

La CUP Barcelona-L'Alternativa ha demanat als mitjans de comunicació, entitats i altres agents implicats en la celebració de debats municipalistes i electorals que organitzin de manera voluntària que no convidin o permetin la presència de l’extrema dreta

La candidatura a l’Ajuntament de Barcelona, la CUP Barcelona - L’Alternativa ha decidit que no assistirà ni participarà en debats organitzats on de manera voluntària s’hagi convidat i es compti amb la presència de l’extrema dreta.

De primeres, consideren i conseqüentment animem a totes les entitats i mitjans de comunicació privats que organitzen debats aquests dies que no facilitin dins la seva graella d’activitats o notícies espais que els hi donin veu. Això implica no fer-ne seguiment i no permetre’ls-hi entrar a debats.

Han vist com en els darrers temps cada cop més forces polítiques com a eina electoral han acabat as- sumint els discursos de l’extrema dreta en la seva totalitat o parcialment. Entenem que aquests discur- sos s’han de combatre amb dades i arguments, però que també cal treballar per evitar cedir-los espais socials i comunicatius com a una de les vies per evitar la proliferació de les mentides i els discursos que només busquen estigmatitzar i vulnerar els drets de les veïnes de la ciutat més vulnerabilitzades.

Si això no passa, si se les segueix convidant i se segueix permetent aquesta presència, nosaltres no hi assistirem. El motiu per haver pres aquesta decisió no dona marge a dubtes: no col·laborarem en espais que donin minuts d’intervenció a partits d’extrema dreta perquè aquests puguin practicar lliurement la demagògia i el populisme mentre atempten contra els drets de les persones.

Tot i la seva presència en altres espais institucionals on coincidim i on a la força hem hagut d’interlocutar- hi, justament per això no ho farem quan aquesta decisió és voluntària. Entenem que la decisió per part sobretot dels mitjans de comunicació que reben moltes influències i pressions pot arribar a ser compli- cada. Tot i això, cedir i donar espai pot comportar molts riscos. Les campanyes digitals i mediàtiques que ells mateixos orquestren poden ser molt fortes. No entenem doncs que se’ls hi regalin espais extres per desplegar un argumentari que nosaltres rebutgem amb contundència.

Entenent que els mitjans públics no poden optar a triar això, ja que treballen segons el que imposa la Junta Electoral Central, per imperatiu legal sí que participarem d’aquests espais.