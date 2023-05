El Pla de cobertura de BETEVÉ per les eleccions del 28M exclou la CUP-Alternativa

El pla de cobertura de Barcelona Televisió (Betevé) per les eleccions municipals del 28 de maig exclou a la CUP-L’Alternativa de la cobertura. El pla dels mitjans de comunicació públics de la ciutat deixa fora a la Candidatura d’Unitat Popular del debat, no preveu entrevista a la candidata i redueix el seguiment diari de la campanya a la mínima expressió. Aquest pla que va ser presentat una setmana abans de l’inici de la campanya electoral ha sigut recorregut davant la Junta Electoral.

En conseqüència, la Junta Electoral dona parcialment la raó a la candidatura municipalista assumint que és necessari que, com a mínim, durant la campanya electoral Betevé faci una entrevista a la candi- data. Tot i això, el consell d’administració de la televisió pública ha decidit recórrer la decisió de la Junta Electoral per evitar entrevistar a la cap de llista de la CUP Barcelona-L’Alternativa, una decisió sense precedents, totalment injustificada i a la vegada perillosa.

Betevé és un ens públic controlat per un consell d’administració escollit pel Ple municipal a proposta dels diferents partits polítics de l’Ajuntament de Barcelona. És per això que la candidatura municipalista entén que és una decisió política excloure del pla de cobertura a la CUP-L’Alternativa i que aquests fets no responen a criteris de pluralitat política i social, igualtat, proporcionalitat i neutralitat informativa. L’actual consell d’administració format per set membres va ser escollit l’octubre de 2020 per unanimitat de tots els grups municipals després que cadascun dels set grups municipals hagués proposat un nom. En aquest sentit, la CUP recorda que aquesta manera d’escollir el consell d’administració difereix profundament de l’aposta per una televisió pública a la ciutat amb vocació de servei públic, professionalitzada, que aposti per la pluralitat i la crítica política.

La CUP Barcelona-L’Alternativa ha presentat al·legacions al recurs del Consell d’Administració de Betevé i també ha fet un nou recurs a l’admissió parcial del primer recurs presentat. A més, la CUP es reserva el dret d’emprendre accions legals contra els representants dels partits polítics presents al Con- sell d’Administració per fer un ús partidista de l’ens públic.

La CUP - L’Alternativa vol aprofitar també per mostrar el seu suport als treballadors i treballadores dela televisió pública de la ciutat que fa anys que lluiten per aconseguir uns serveis informatius rigorosos i unes condicions laborals dignes. Reafirmem el nostre compromís amb una plantilla estable i la readmis- sió de les treballadores acomiadades els darrers mesos.