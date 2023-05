Pensions

El Pensionistes amb la classe treballadora de l'estat francès i amb la crida a investigar la violència policial.

La Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Públic de Pensions (COESPE) se solidaritza a la lluita de la classe treballadora de l'Hexàgon i amb la crida a investigar la violència policial.

La Coordinadora apunta que les manifestacions del passat 1r de maig a l'estat francès han estat massives. "Han estat l'expressió del rebuig a la reforma de pensions del president Macron. Aquesta reforma, a més, ha anat acompanyada, una forta repressió policial contra els manifestants per forces antidisturbis motoritzades i en aquests moments, s'està demanant una comissió independent per investigar la violència policial".

També remarca que aquesta explosió social comença a tenir té ja repercussions a tot Europa, que ja canvia la relació de força entre capital i treball: Dóna por al capital i els seus governs a tots els països i dona ànim a la classe treballadora per defensar les seves reivindicacions com ja mostra el moviment massiu de vagues per exemple a la Gran Bretanya i Alemanya, amb primers convenis col·lectius arrencats, amb augments de salaris d'uns 11%, però també a a l'estat espanyol amb l'ajornament de la part de la reforma que tracta de l'augment del còmput - que el moviment segueix malgrat l'enorme repressió que s'ha dut a terme pel govern Macron i per la qual, el moviment democràtic molt prestigiós "LLIURE PENSÉE" ha iniciat una crida per la constitució d'una Comissió d'Investigació independent, crida signada per a milers sindicalistes, artistes, intel·lectuals, diputats... i que es pot donar suport i signar també fora de l'estat francès. Avui la reunió dels 8 sindicats (ques'anomena intersindical a França) ha decidit una nova crida: "(...) La intersindical es felicita pel projecte de llei de derogació de la reforma de les pensions que figurarà en l'ordre del dia de l'Assemblea Nacional el 8 de juny. Aquest projecte de llei permetrà a la representació nacional votar per primera vegada sobre la reforma de les pensions.