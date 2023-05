Repressió

El jutge envia a judici la primera de les causes de les mobilitzacions de la sentència

Tres components de la llista electoral de la CUP de Reus, Edgar Fernández, actual regidor, Arnau Martí (2n de la llista) i Ricard Aragonés (10 primers llista), hauran d'anar a judici per diferents causes relacionades amb les mobilitzacions en resposta a les sentències del Judici del Procés. En el seu torn, el regidor Fernández recorda el seguit d'irregularitats en els expedients realitzats pels Mossos d'Esquadra i per la Policia Nacional, on fins i tot hi ha contradiccions i gent acusada que ni tan sols vivia a Catalunya l'any 2019.

Per la seva banda, Arnau Martí, s'enfronta a la petició d'un any de presó per haver participat en les mobilitzacions que es van produir a Tarragona, la mateixa tardor. Assegura que "ho entomem sabent-nos culpables, culpables de ser dignes d'un objectiu polític molt clar: una terra lliure, canviar-ho tot i viure dignament". El pròxim 5 de juny se celebrarà el judici on també es jutjaran 3 independentistes més i comptaran amb mobilitzacions de suport per part dels diferents grups antirepressius de les comarques del Camp. Martí recorda que "no són només els danys físics pels cops rebuts aquells dies, l'autèntic càstig són els més de tres anys de procés judicial, de por, dubtes, desinformació i la prohibició de sortir de l'estat espanyol, una mesura absurda imposada pel jutge".

Per acabar, Mònica Pàmies, alcaldable de la CUP de Reus, afirma que "tots tres són persones que es deixen la pell, dia a dia, per garantir drets socials, col·lectius i polítics de totes les veïnes", i afegeix que "aquests processos judicials són un càstig, un escarment i una advertència". Pàmies ha recordat que el 2017, els portaveus dels grups municipals sobiranistes i Ara Reus van ser denunciats per signar un manifest a favor de la convivència, on es demanava que la Policia Nacional no s'allotgés a un cèntric hotel de la ciutat. "Sis anys després, seguim. Però no totes, és eixordador el silenci de Junts i d'ERC a Reus davant aquestes causes repressives. Ni un comunicat de suport, ni tan sols han demanat al govern de la Generalitat que es retiri de l'acusació particular de la causa. Sembla que sí, que els càrrecs a la diputació, als departaments d'habitatge i com a portaveus de govern només són per cobrar un plus a final de mes", detalla Pàmies.

Davant d'injustícies com aquesta, Pàmies ha assegurat que "ens deixarem la pell per les que no tenen veu com ho va ser el nostre company Mohamed, davant els desnonaments, davant la destrucció del territori... Ens deixarem la pell per garantir-nos un futur digne i aconseguir una ciutat per viure-hi bé".