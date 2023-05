Municipals 23

Dues candidatures de la CUP del Camp impugnades per massa dones

El passat divendres 28 d’abril les Juntes Electorals de Zona de Valls i Reus van comunicar irregularitats a les llistes de la Candidatura d’Unitat Popular de Valls i de la Selva del Camp.

El requeriment es va donar perquè no es complia el percentatge de candidats homes que marca l’article 44 bis de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, que estableix que en municipis de més de 3.000 habitants s’ha de complir amb la representació mínima del 40% de cada sexe.

Ambdues candidatures presentaven un percentatge més alt del 60% de dones i, per tal de poder concórrer els comicis, han hagut d’intercanviar dones de la candidatura amb homes suplents. Es tracta del mateix sense sentit que ha denunciat la candidatura Capgirem Moià.

Denuncien que la Junta electoral no està compromesa amb el canvi social feminista. Assenyalem que caldria tenir en compte la interpretació històrica i ontològica sobre l’objecte de l’article de 44 bis de la LOREG, considerant que la seva motivació era la discriminació positiva per superar la infrarepresentació de le dones.

Les lleis de quotes el que haurien de fer és garantir un mínim de representació de gènere, revertint la infrarepresentació d’aquelles que històricament no han pogut participar dels espais de decisió política. En cap cas poden posar límits a la presència de dones, o de candidates que no es reconeguin com a homes.

Aquesta interpretació de la llei és un exemple més de les limitacions de mesures feministes buides, que perden de vista l'objectiu inicial i perden de vista la realitat, que a les institucions les dones continuen infrarepresentades, deixant de banda que segueixen sent els homes qui ocupen el centres de poder, dins i fora els partits; dins i fora les institucions.

Alhora, cal assenyalar que Junta Electoral ja s’està caracteritzant per impugnar altres candidatures per aplicar sentències judicials injustes i com sent un braç executor del racisme institucional, prohibint el sufragi passiu de moltes veïnes que no poden presenta-se a les llistes. Mentrestant, es permetem llistes fantasmes com és el cas del Priorat, amb diverses llistes del PP, PSC i PdCat.

L’absurditat de la impugnació demostra la hipocresia d’un sistema incapaç de superar les estructures patriarcals i que retorça les normes elaborades per a garantir la presència de dones en espais de poder institucional per a limitar la seva emancipació. Nosaltres seguirem defensant que les dones del Camp són el motor de lluita per aconseguir municipis més feministes i més lliures.