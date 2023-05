Ecologistes en Acció de Catalunya s’ha reunit recentment amb el Director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Samuel Reyes. Arran de la gran preocupació per la situació de sequera a Catalunya i la necessitat de fer canvis importants a la gestió d’aquest recurs, l’entitat ha traslladat al directiu una bateria de propostes urgents, a mode de pla de xoc i ha reclamat la seva implementació.

Les mesures plantejades són, de forma resumida:

Mesures en àmbits industrials

Revisar les concessions a les empreses elèctriques. Impedir el desembassament d’aigua dels pantans en escenaris de sequera.

Retirar o reduir concessions a embotelladores d’aigua mineral, en llocs estressats com el Massís del Montseny.

Limitar el reg dels camps de golf a únicament aigua regenerada i amb un volum màxim per hectàrea.

Limitar el consum per a usos industrials i construcció a aigua regenerada.

Mesures en l’àmbit domèstic

Establir una dotació màxima d’aigua per persona i dia, al voltant dels 200L. Un servei públic fonamental no pot permetre que per poder adquisitiu un petit percentatge de la ciutadania pugui consumir aigua il·limitadament (per a rec de jardins, piscines, etc.), i soscavar el dret de la resta de la ciutadania a aquest element necessari per a la vida.

Prohibir l’ús d’aigua de boca per omplir piscines privades. Totes les piscines en la franja de 50 km des de la costa haurien de ser d’aigua de mar (menys manteniment, mínim impacte ambiental, zero consum d’aigua dolça).

Pressió a nivell d’ordenances municipals i del Codi tècnic de construcció (estatal) per tal que tota nova construcció estigui dissenyada per a l’aprofitament de les aigües pluvials i el reciclatge de les grises per a la descàrrega a les cisternes.

Minimitzar l’ús d’aigua a les dutxes de les platges i que en cap cas sigui aigua de boca.

Mesures en l’àmbit urbanístic/municipal

Posar en marxa abans les mesures de l’estat d’emergència en escenaris d’alerta i excepcionalitat.

Denegar peticions de nous projectes urbanístics que incloguin l’increment en la demanda global d’aigua, al menys, mentre no es redueixi la demanda global en un 20% per ajustar-se a la reducció de disponibilitat del recurs.

Prioritzar l'aigua per a ús domèstic i de rec per sobre de l'ús (malbaratament) turístic. Pensem que és del tot inacceptable demanar a la ciutadania que redueixi el seu consum, quan sabem que qualsevol turista en un hotel fa un consum per sobre de la mitjana per càpita d'una veïna o veí del municipi.

Obligar via sancions a les operadores d’aigua a garantir un màxim del 10% en les pèrdues (aigua no declarada, captacions il·legals, fuites) de la xarxa en baixa.

L’ACA ha de preparar una ordenança model per a l’ús sostenible de l’aigua que es pugui adaptar a tots els municipis.

Establir un termini límit per tal que tots els municipis de més de 5.000 habitants tinguin instal·lada la xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals.

Sanció als ajuntaments que no compleixin l’obligació de disposar dels Plans d’Emergència municipals per Sequera.

Fer aquests plans obligatoris per tots el municipis de més de 5.000 habitants (passarien de ser 64 municipis a 213), incloent l’ecoauditoria hídrica de totes les seves instal·lacions.

Mesures en l’àmbit agrari

Suport econòmic per a la modernització dels sistemes de rec, especialment a l’àmbit del Canal d’Urgell, que permetin una reducció molt significativa del seu consum.

Control estricte dels pous il·legals, que en l’actualitat no estan comptabilitzats.

Control i sanció a la captació il·legal d’aigua de reg per a altres usos no autoritzats.

Controls més estrictes per garantir l’ús correcte dels fitosanitaris, per evitar nous episodis com la contaminació de l’embassament d’Utxesa (Garrigues).

Així mateix, s’han plantejat algunes altres qüestions essencials en la gestió de l’aigua que no poden quedar en un segon pla i que són imprescindibles per a complir amb la Directiva Marc de l’Aigua de la Unió Europea, com són les mesures de millora dels ecosistemes fluvials:

Garantir els cabals ecològics dels rius, que sovint no es compleixen.

Urgent fer projecte de restauració ecològica dels trams finals del Besòs, el Llobregat i les rieres del Delta del Llobregat, i accelerar el del Francolí. Els cursos fluvials encaixonats en formigó (com les rieres del delta del Llobregat) s’han de renaturalitzar perquè compleixin les seves funcions ecosistèmiques sense perdre el paper de regulació hídrica (desguàs) i accessibilitat per la pagesia del Parc Agrari.

Acordar amb l’AMB la solució a l’abocament il·legal d’aigües fecals a l’estany de la Murtra, espai protegit Natura 2000.

Ecologistes en Acció, juntament amb les altres entitats socials i ambientals que lluiten per l’aigua pública i democràtica, durà a terme el 6 de maig a les 10:30 h una trobada de moviments sobre l’aigua, en la Cimera Social de l’Aigua, a Girona (Ateneu Eugenienc, C/Montseny 78.). Allà hi aportarà el seu coneixement i experiència i les propostes que considera imprescindibles, per tal de construir un model alternatiu que suposi un canvi radical en la gestió de l’aigua a Catalunya.