Eleccions 23

Decidim reclama als partits apostar per la sobirania dels valencians: condonació del deute il·legítim, nou finançament, canvi de model econòmic i canvi del marc jurídic del valencià

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, Decidim, ha presentat aquest dimarts 9 de maig el dossier elaborat des de l’entitat sota el títol “El canvi necessari al País Valencià”.

En el treball realitzat per l’entitat sobiranista en primer lloc fa un anàlisi de la situació actual en el present any amb l’horitzó ben pròxim de les properes eleccions valencianes a nivell de País i locals del 28 de Maig, on continua mantenint-se la tanca electoral del 5%, una mostra entre altres de la falta de canvi econòmic i polític per part del govern del Botànic en aquesta segona legislatura. La

falta de traspàs de competències i el finançament ocupen un segon apartat en el dossier promogut per Decidim, analitzant i comparant la situació del País Valencià amb altres territoris. Finalment, un tercer apartat complimenta tota una sèrie de propostes de cara a un hipotètic nou govern progressista amb voluntat transformadora després del 28M.

Zahia Guidoum, coordinadora de Decidim ha declarat:

"Amb un País i una població empobrida, gent en la més absoluta desesperació sense atendre, persones expulsades de la seua casa pels preus del lloguer o per no poder fer front a l'increment les hipoteques, a la cua de personal sanitari a l’estat espanyol, amb una emergència climàtica, emergència lingüística sense recursos per fer-ne front és raonable estar pressupostant un 25% del

nostres recursos anuals en amortització d’un deute il·legítim, sols superat en pes pressupostari per la Conselleria de Sanitat?"

I demanen, que els partits polítics progressistes es comprometen a demanar formalment la condonació del deute il·legítim valencià en la seua totalitat, o com a mínim, el 78% del deute, causat directament per l’infrafinançament i reconegut per la Sindicatura de Comptes del País Valencià. També, que es comprometen a proposar formalment la creació d’una hisenda pròpia per evitar l’espoli fiscal i que el govern valencià, fins que la condonació del deute siga efectiva, es negue a pagar el deute il·legítim i derive part d’eixos recursos a un pla de xoc social pel poble valencià.

Finalment, també demanen el canvi de març jurídic del valencià per garantir la igualtat lingüística en tots els àmbits dels cinc milions de valencians i valencianes, entre d'altres propostes aparegudes al document.