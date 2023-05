eleccions 23

Decidim presenta el dossier “El canvi necessari al País Valencià”

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, Decidim, presentarà dimarts 9 de maig en roda de premsa a partir de les 11:30 hores a la Societat Coral ‘El Micalet’ de València (C/. Guillem de Castro, 73), el dossier elaborat des de l’entitat sota el títol “El canvi necessari al País Valencià”.

En el treball realitzat per l’entitat sobiranista en primer lloc fa un anàlisi de la situació actual en el present any amb l’horitzó ben pròxim de les properes eleccions valencianes a nivell de País i locals del 28 de Maig, on continua mantenint-se la tanca electoral del 5%, una mostra entre altres de la falta de canvi econòmic i polític per part del govern del Botànic en aquesta segona legislatura. La falta de traspàs de competències i el finançament ocupen un segon apartat en el dossier promogut per Decidim, analitzant i comparant la situació del País Valencià amb altres territoris. Finalment, un tercer apartat complimenta tota una sèrie de propostes de cara a un hipotètic nou govern progressista amb voluntat transformadora després del 28M.