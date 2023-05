Eleccions 23

Decidim!: "Contra la normalització del feixisme"

Decidim! observem amb molta preocupació com en aquesta precampanya electoral la majoria dels mitjans de comunicació i dels partits polítics, estan assumint la participació dels feixistes com si fossen un partit més, acceptant-los en els debats i en els espais d'informació, normalitzant la seua presència i banalitzant el perill que per a la vida i la mateixa democràcia representen.

A les persones que conformem Decidim ens preocupa que els partits polítics democràtics i els mitjans de comunicació assumisquen una lectura tan laxa i empobridora del que és o hauria de ser la democràcia que el simple fet que un partit feixista tinga representació parlamentària, ja li atorga el dret a participar i ser reconegut com un més, quan una de les característiques del feixisme ha estat sempre el fet d'utilitzar les formes i institucions democràtiques per a qüestionar-les fins a fer-les irrecognoscibles i inútils.

Els hi preocupa molt comprovar com alguns partits i alguns mitjans han assumit com acceptable unes formes democràtiques de tan baixa qualitat, que està possibilitant que els no valors que el feixisme del segle XX, malgrat la seua violència i agressivitat genocida, no havia estat capaç de fer que penetraren en la intimitat de la vida del poble, siguen ara usats com a eina per eliminar els valors democràtics de la majoria social i els valors culturals del poble.

Des de Decidim emplacen a tots els partits i a tots els mitjans de comunicació a no acceptar la presència dels representants del feixisme en cap debat, tertúlia, acte, espai, etc. Demanem amb tota energia i amb profunda convicció democràtica, fer un cordó sanitari que impedisca la normalització dels instruments del feixisme.