Pensions

Concentració de pensionistes davant les Corts espanyoles per reivindicar que no hi hagi cap pensió mínima per sota del salari mínim

La COESPE i la Marea Pensionista de Catalunya fem una crida a la participació de dones i homes pensionistes, i treballadores i treballadors a participar, amb la seva presència, a la convocatòria davant del Congrés espanyol per donar visibilitat a l’exigència que les pensions mínimes es situïn en 1.080 euros.