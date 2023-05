CatalàFeminisme

«Tenir una alcaldessa no és sinònim de feminisme. Cal que hi sigui la CUP per fer polítiques transformadores»

Els independentistes proposen crear una regidoria feminista i amb perspectiva LGTBI+. La formació anticapitalista considera clau fer invertir recursos en polítiques de prevenció com a eina per erradicar la violència masclista

La CUP de Reus ha presentat avui els eixos feministes del seu programa electoral. Ho ha fet davant el Casal de les Dones, a la plaça de la Patacada, amb un missatge clar: “Cal que la CUP tingui la màxima força a l’Ajuntament per fer polítiques transformadores. Tenir una alcaldessa no és sinònim de feminisme i nosaltres som la garantia per donar resposta a les desigualtats”. Així ho ha defensat l’alcaldable, Mònica Pàmies, tot criticant les polítiques que s’han desenvolupat pel govern del consistori reusenc aquests darrers anys: “No venim a fer proclames buides, no venim a omplir el consistori de fum violeta. Venim a transformar-ho tot, amb un peu al carrer i l’altre a la institució. Tenim proposta per acabar amb les exclusions per qüestions de gènere, classe i orientació sexual”.

Per tot això, els cupaires volen crear una regidoria feminista i amb perspectiva LGTBI+ que “faci polítiques transversals i elimini les desigualtats”, segons ha explicat Pàmies. El seu programa també defensa la garantia d’un recurs residencial públic, d’emergència i temporal per a les dones que surtin d’un context de violència masclista i col·loca al centre posar els recursos en la prevenció per abordar les violències patriarcals i masclistes. “És clau que l’educació igualitària vagi des dels currículums escolars fins al contingut dels mitjans de comunicació de la ciutat, que han d’acabar amb els rols i estereotips”, ha exposat l’alcaldable. La CUP també crearà mesures i protocols als centres educatius per acabar amb l'assetjament escolar per raó de l’orientació sexual o la identitat de gènere i garantirà proves d’ITS gratuïtes a Reus perquè “la salut és un dret i ha de ser pública”.

Per la seva banda, Meritxell Díaz, número 8 de la llista i membre del col·lectiu feminista l’Hora Violeta, s’ha centrat en la necessitat de treballar conjuntament amb els moviments organitzats davant “l’intent institucional de copsar el discurs feminista d’una manera superficial per debilitar-lo”. Díaz ha remarcat que fer polítiques feministes transformadores des del consistori és treballar perquè hi hagi vides dignes: garantir serveis mínims, públics, que arribin a tothom: “Cal garantir l’habitatge digne, erradicar tot tipus de violència masclista i això també vol dir anar més enllà de les víctimes i supervivents i treballar per la prevenció, detectar els focus del problema, educar, als infants i a la societat en general. Cal tenir dotar a la societat de recursos materials, econòmics i humans per anar a l’arrel del problema i impulsar una transformació social per acabar amb el patriarcat”.

En aquesta línia, la portaveu sortint, Marta Llorens, ha defensat que la CUP de Reus, des del 2015, “ha presentat propostes que han estat ben valorades, com la creació dels punts violetes o la implementació de talles a secundària, mentre que altres propostes, com el trencament de convenis de l’Ajuntament amb entitats antiavortistes o la creació de “parades intermèdies” en els recorreguts dels autobusos municipals, no s’han acceptat”.