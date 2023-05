Municipals 23

“Necessitem tota la força possible per liderar les polítiques de ciutat cap a l’independentisme i cap a l’esquerra”

La CUP vol fer de Reus una ciutat per viure-hi bé amb un equip electoral format per persones vinculades a diferents entitats de la ciutat i membres històrics de l’organització anticapitalista.

La CUP de Reus ha presentat aquest vespre el seu projecte de la candidatura per a les eleccions del mes de maig, basat en “fer polítiques per a convertir Reus en una ciutat per viure-hi bé”, segons ha explicat Mònica Pàmies, número 1 de la llista. Durant l’acte, a Cal Massó, l’alcaldable ha apel·lat a la necessitat de comptar amb la màxima força possible per a què la formació independentista “lideri les polítiques de la ciutat cap a l’independentisme i cap a l’esquerra”.

Pàmies també ha afirmat que les anticapitalistes compten amb una llista que “és més un equip d’activistes i lluitadores. Amb tot de persones vinculades al teixit social i cultural o a la lluita feminista, antifeixista, ecologista, animalista, entre altres”. L'alcaldable també ha insistit amb la feina feta amb les paradistes del Mercat del Carrilet i recuperació del comerç local, “mentre el govern impulsa centres comercials”. A la vegada, la número 1 de la CUP ha afirmat que el govern actual “està construint una ciutat de ciment, mentre nosaltres volem una ciutat propietat de les seves veïnes, per viure, per gaudir-la, per passejar, per fer salut… volem zones verdes que combaten l’escalfor i el canvi climàtic”.

L’acte ha estat conduït per Marta Llorens, actual portaveu del grup municipal, qui ha fet un repàs de la feina feta per la CUP de Reus des de la seva creació el 2007, destacant el “treball de molts anys al costat de la gent. Treballat en clau de Reus i Territori”. Un exemple d’aquesta feina és la que s’ha dut a terme amb Andreu Escolà, militant ecologista, que també va parlar durant l’acte cupaire. Escolà va ressaltar la “importància d’una CUP forta que continuï parlant sense complexes, sense por i sense equilibris impossibles davant la greu situació mediambiental, de sequera i de l’espoli amb el Siurana”.

Arnau Martí i Meri Diaz, número 2 i 8 de la llista respectivament, també han estat presents a l’escenari de l’acte d’avui. Per la seva part, Martí ha ridiculitzat la promesa de 1.000 pisos nous de protecció oficial, assegurant que el que sí que pot prometre la CUP de Reus és que “ens deixarem la pell per evitar desnonaments, també us podem prometre que ni renunciarem als nostres drets ni els negociarem, els lluitarem fins a les últimes conseqüències”. Per altra banda, Diaz ha fet referència a la necessitat de “ ser una ciutat inclusiva, qui viu a la ciutat ha de poder formar part del Reus actiu que tan ens agrada, independentment de la procedència, l’orientació sexual o el gènere. Volem poder decidir que fem amb la nostra ciutat des d’una cultura viva, rica i transformadora”.

Per cloure l’acte, la diputada al Congrés, Mireia Vehí va aterrar el context que s’està vivint a l’Estat espanyol cap al municipalisme, com ara amb la llei d’habitatge que “no s’ocupa de la pujada desenfrenada dels lloguers ni de l’aturada efectiva dels desnonaments en habitatges de fons voltors”. Vehí ha etzibat que “només al Baix Camp hi ha quasi 2.000 habitatges buits i aquests s’han de posar al servei de la gent”