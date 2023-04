Iniciam la setmana que culmina amb el Dia del llibre. Una setmana llibretera, dic, perquè totes les llibreries preparen la gran festa del diumenge que ve, les paradetes als carrers de Ciutat i els pobles de Mallorca i les altres tres illes.

Festa del llibre, també de la rosa a Catalunya, festa pels autors i autores que signaran les seves publicacions, festa per les lectores i lectors, que anirem a cercar novetats editorials. Enguany donem la benvinguda a una nova llibreria oberta al carrer de l’Argenteria, a Palma, especialitzada en autores. Desitgem molta sort i continuïtat.

Setmana prèvia al Primer de maig, festa del treball, que les centrals sindicals celebren amb manifestacions i trobades festives. Festa per reivindicar i celebrar el treball col·lectiu, imprescindible, dels sindicats de classe en defensa dels drets laborals.

Veureu als mitjans de comunicació recomanacions de lectures de tots els gèneres literaris. Fa uns anys auguraven la mort del llibre de paper per l’aparició del book digital, la veritat és que sembla que conviuen ambdós sense que aquesta eina nova hagi aconseguit desbancar el llibre.

No us recomanaré lectures, ho fan els crítics literaris. Sí que m'atrevesc a recomanar-vos que participeu activament de la festa llibretera. Passejant per les parades, us record que hi ha un descompte en els preus dels llibres, us animarà l’adquisició. També us recoman pensar en els petits de la casa, que tinguin els seus regals en aquest dia, contes o llibres per la seva edat. Tots els pedagogs ho recomanen, acostar els infants al món dels llibres des de ben petits, i més ara, que les pantalles dels mòbils, o altres, faciliten la distracció dels menuts.

En aquest món nostre on les xarxes socials ens informen al minut de què ocorre a l’altra part del planeta, on les plataformes digitals ens faciliten la distracció, a casa, on l’individualisme i el narcisisme guanyen en les relacions humanes, en aquest món nostre hem de continuar recomanant la lectura, que ens obri la ment, que ens transporta a altres mons, a altres situacions, que ens dóna a conèixer resolucions de conflictes, experiències humanes.

Hem de continuar recomanant l’assistència a actes culturals, presentacions de llibres, exposicions artístiques, concerts de música de qualsevol casta, ballades populars, al cinema a veure les pel·lícules a sales fosques, amb altres persones. Perquè tot això ens forma, ens instrueix, ens informa, ens fa participar d’activitats que fan cultura que ens agermana com a comunitat.

La millor manera de vèncer la solitud, la frustració que ens duu l’individualisme propugnat pel sistema, és participant com a membre de la societat, en activitats culturals, polítiques, sindicals, esportives, veïnals... Que ens enriqueixen com a éssers socials que som.