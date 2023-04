Català

Ruta de denúncia i reconeixement de la lluita en defensa de la llengua

La CUP de Girona, conjuntament amb l’Ateneu 24 de Juny, el Casal Independentista El Forn i l’Ateneu Popular Salvadora Catà, organitzen aquest dissabte 22 d’abril una ruta urbana en defensa del català, prèvia a la diada de Sant Jordi, amb l’objectiu de rememorar les accions i mobilitzacions de l’independentisme gironí dels anys 80 en defensa de la llengua.

La convocatòria s’iniciarà a les 7 de la tarda davant l’estació de RENFE de Girona, escenari de repetides accions directes de normalització i neteja de símbols feixistes que comportaren vàries detencions de militants del Moviment de Defensa de la Terra i els Grups de Defensa de la Llengua, i continuarà en forma de rua, amb parades a diferents punts de la ciutat escenaris de les mobilitzacions, fins arribar els jutjats, com a símbol de la repressió i judicis als activistes independentistes en defensa del català.

Durant la ruta també es vol denunciar la vulneració dels drets lingüístics dels ciutadans per deixadesa o incompareixença de les administracions que els haurien de garantir, així com també fer una acció d’homenatge a en Guillem Agulló, quan fa 30 anys del seu assassinat a mans dels feixistes , posant el seu nom a un carrer de la ciutat, amb voluntat d’exigir al nou consistori que faci el canvi efectiu.

Finalment es farà una crida a l’assistència, l’endemà a la tarda, a la manifestació unitària que la Taula per la Independència organitza per la diada de Sant Jordi i que convoca Girona Vota.

A l’esdeveniment hi intervindran alguns dels independentistes gironins represaliats per aquelles accions del MDT i Eloi Planas, voluntari de la Plataforma per la Llengua.