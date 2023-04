Municipalitzacions

Presentació de la campanya "Traiem-ne l’aigua clara". Recuperem la gestió pública de l’aigua a Manlleu

La CUP de Manlleu impulsa "Traiem-ne l’aigua clara". "Recuperem la gestió pública de l’aigua a Manlleu" que compta amb un tríptic que arribarà a totes les cases del municipi, amb informació al web i la difusió de diversos vídeos. La CUP Manlleu ha manifestat la seva oposició a la privatització dels serveis públics i/o la seva gestió, especialment d’aquells més essencials per a la vida tant individual com comunitària. La privatització només serveix per enriquir a empreses privades (i persones) en detriment de la gestió honesta i de vocació de servei públic no mercantilista.

Considera que l'aigua és un bé comú i essencial i, com a tal, demana d’una gestió 100% pública. Al món, el 90% de la gestió de l’aigua és pública, a Europa és el 70%, mentre que a Catalunya tan sols és el 22%, una anomalia. En moments actuals de crisi energètica i sequera, amb més motiu, és essencial que els recursos vitals es trobin sota control i gestió públics, i siguin una prioritat política. L’argument que la gestió privada és més eficient ha acabat caient per si sol ara que constatem que les xarxes d’abastament tenen fuites importants.

A Manlleu, l’abastament d’aigua a les llars és un d’aquests serveis de gestió privada. Però és possible aconseguir recuperar la gestió pública. Remunicipalitzar l'aigua és una responsabilitat de tots i totes, així com fer camí per la gestió pública dels béns comuns.

La privatització de la gestió del servei no és només una transferència de diners i beneficis públics a mans privades, sinó que a la pràctica l’ajuntament en perd totalment el control. Així doncs, ens hem trobat que a Manlleu no sabem si les inversions pagades s’han fet correctament. Agbar no presenta les liquidacions anuals del servei fins al 2017 i una auditoria ha revelat que estaria imputant al servei despeses més altes de les reals i, per tant, podria haver-hi un sobrecost a la tarifa que paguen les llars.

El juliol de 2021 l’Ajuntament de Manlleu va aprovar una moció proposada per la plataforma ciutadana Aigua Pública Manlleu en què es comprometia a la remunicipalització del servei el 2024, aprovada amb els vots a favor de tots els partits excepte l’abstenció de JuntsxCat. L’Ajuntament té la capacitat de portar-ho a terme, tant en l’àmbit tècnic com financer. Després de l’aprovació de la moció només es va encarregar una auditoria que posa en evidència tant la mala praxi i opacitat d’Agbar, com l’omissió de responsabilitat i de fiscalització per part de l’Ajuntament. Malgrat les indicacions alarmants de l’auditoria, no s’ha iniciat cap expedient de revisió ni control.

Durant aquesta legislatura la CUP Manlleu ha pres la recuperació de la gestió del servei d’aigua com un dels temes prioritaris a treballar dins l’activitat institucional al Ple de Ajuntament. Així es plasmava al nostre programa electoral.

També s'ha sumat a la plataforma ciutadana Aigua Pública Manlleu, impulsada pel Grup de Defensa del Ter i amb la participació d’altres entitats, partits i persones a títol individual del municipi.

La CUP Manlleu hem fet diverses peticions d’accés a la informació pública que ens han permès analitzar la gestió del servei tot i la falta de transparència que ens hem trobat i les dificultats d’obtenir diversos documents. Hem anat informant a la ciutadania al llarg de la legislatura, entre d’altres, amb una edició del butlletí El teler.

Gràcies a les peticions reiterades, hem aconseguit que es fessin les liquidacions del servei des de 2019 a 2021 (estem esperant la de 2022) i es va poder constatar el que denunciàvem des de la CUP, que Agbar havia facturat fraudulentament més de 50.000€ a les llars durant el confinament domiciliari de la Covid-19, el 2020. L’ajuntament es va negar a exigir a Agbar una revisió d’ofici de la facturació.

Fem un pas més per donar continuïtat a aquesta lluita de legislatura, amb la presentació de la campanya “Traiem-ne l’aigua clara” amb l’objectiu de continuar informant a la ciutadania del que està passant en la gestió del servei d’aigua, denunciar les males pràctiques d’Agbar i l’omissió de control per part de l’Ajuntament, i sensibilitzar sobre la necessitat del control públic d’un servei tan bàsic com l’aigua.

Així mateix, la CUP Manlleu ha sol·licitat que a l’ordre del dia del Ple d’aquest mes d’abril que serà la setmana que ve, dimarts 25, l’aprovació de la intervenció tècnica i financera del servei, pas previ a la decisió de remunicipalitzar-lo. Interpel·len, doncs, directament a l’equip de govern perquè s’aprovi aquesta intervenció amb la finalitat que el 2024 es pugui efectivament recuperar la gestió pública de l’aigua.