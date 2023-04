Trobada

Plataforma per la Llengua País Valencià celebrarà la III Trobada de socis i voluntaris a València el 22 d’abril

Plataforma per la Llengua País Valencià celebrarà la III Trobada de socis i voluntaris el dissabte 22 d'abril, a l'Octubre Centre de Cultura Contemporània (carrer Sant Ferran, 12) de València. La trobada, que té com a lema «Activa't per la llengua», comptarà amb una xarrada sobre les accions de l'Estat espanyol contra l'ús normal de la llengua catalana, impartida per David Garrido, un dinar popular i la participació en la manifestació convocada amb motiu del 25 d'abril per Acció Cultural del País Valencià. Qui vulga participar en la trobada, ha d'inscriure's a través d'aquest enllaç.

La jornada començarà a les 11 h, amb la benvinguda i acreditació dels participants. A les 11:30 h tindrà lloc l'acte principal del dia, la xarrada «Espanya contra el català», impartida per l'historiador i escriptor Josep David Garrido (Alacant, 1965), doctor en història per la Universitat Autònoma de Barcelona, i expert en història medieval, paleografia i diplomàtica.

Posteriorment, a les 14 hores, tindrà lloc un dinar de germanor i de vesprada, a les 17 hores, els assistents es dirigiran cap a la plaça de Sant Agustí, per a sumar-se a la tradicional manifestació de la Diada de les llibertats nacionals del País Valencià, convocada per Acció Cultural del País Valencià, que enguany porta per lema «Horitzó País Valencià». La marxa s'iniciarà a les 18 h, i Plataforma per la Llengua tindrà un bloc propi, amb una pancarta amb el lema «Som 10 milions», en referència a la campanya per la unitat de la llengua.

L'ONG del valencià reivindicarà, una vegada més, la llengua pròpia del país com a eina de cohesió social. L'objectiu de la jornada és compartir els projectes de l'entitat, intercanviar coneixements i generar col·laboració entre les diverses persones que treballen per la defensa i la promoció del valencià.