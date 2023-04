Oficina de la llengua catalana

La mateixa setmana que se posava en plaça el confinament el març 2020, entrava en funcionament l’OPLC, l’Oficina pública de la llengua catalana (Office Public de la Langue Catalane, segons la seua terminologia oficial en francès). Si la coincidència entre pandèmia i llançament de l’Oficina és bon o mal averany, el futur ens ho dirà. El que és cert és que, per primer cop a la història (nord)catalana se crea un organisme de política lingüística a favor del català, i que amb tres anys, l’entitat ha actuat de valent en els molts fronts de lluita permanent en defensa –i si pot ser revitalització– de la llengua.

L’OPLC es beneficia del suport polític dels consells departamental i regional. També en formen part l’Estat, la Vila de Perpinyà, la Universitat, un sindicat intercomunal (més de 100 municipis) per al català, un col·legi d’associacions catalanes i la Generalitat de Catalunya (com a convidada permanent). La revolució rau en l’existència mateixa de l’entitat, que instaura una obligació legal de definir i posar en pràctica un partenariat entre administracions, per a tractar específicament la llengua catalana.

No cal dir que, en un estat que només reconeix una llengua i nega als seus ciutadans qualsevol dret lingüístic distint del francès, és complicat. Però no impossible. I les accions llançades per l’OPLC ho demostren a bastament. Ja n’estem al tercer informe d’activitats, i les iniciatives en els camps de l’ensenyament, dels mitjans de comunicació, de la retolació, de l’ús públic, de la difusió, de la formació... ne són la il·lustració (portal de l’OPLC: www.oplcat.eu).

Ara, les resistències sistèmiques són gegants, permanents i omnipresents. Un dels reptes per a 2023 és l’aprovació d’un conveni per a generalitzar l’ensenyament del català (fer possible que tots els alumnes hi tinguin accés) a tot Catalunya Nord. La llei Molac de protecció de les “llengües regionals” (2021) ho preveu; la voluntat política i els recursos financers i humans del govern i de les administracions ja són figues d’un altre paner. Com posar en pràctica d’aplicar els principis d’ús del català per part de la Generalitat o del govern d’Andorra que, a la premsa de Catalunya Nord, difonen els seus anuncis en... francès.