Les Trobades d’Ontinyent i la Jana reivindiquen la figura de Carme Miquel

Les Trobades 2023 de la Vall d’Albaida i el Maestrat - els Ports han omplit aquest dissabte 1 d’abril els municipis d’Ontinyent i la Jana, respectivament. Aquestes festes per la llengua han donat a conèixer la figura de Carme Miquel en els seus vessants de mestra, escriptora, ecofeminista i activista per la llengua i el país.

El lema de les Trobades 2023, «Recuperem el verd amb Carme Miquel», és una crida a l’acció des de les comarques i, també, «un cant a l’esperança en la recuperació de la consciència ecologista mitjançant l’educació».

La Jana, Canet Lo Roig i Cervera, el Maestrat

El municipi de la Jana ha acollit el matí d’aquest dissabte la XV Festa per la Llengua al Maestrat, organitzada per Escola Valenciana, Maestrat Viu, el CRA Araboga, l’IES Maestrat de Sant Mateu i les AMPES, i Ajuntaments de La Jana, Cervera del Maestrat i Canet lo Roig. Han participat 1.800 persones.

El president de Maestrat Viu, Miquel Roda Prats, ha valorat molt positivament la jornada. D’una banda, perquè «posa de manifest l’immens treball de la comunitat educativa, especialment dels i les docents en l’ensenyament del valencià i en valencià». I de l’altra, perquè «per a les nostres terres de cruïlla, on conflueixen el País Valencià, Catalunya i l’Aragó, aquest lligam cultural i lingüístic és molt rellevant». Per a Maestrat Viu, «aquesta trobada és una forma de visibilitatzar la llengua, perquè necessita estar present en tots els àmbits de la vida social, i de celebrar la seua bellesa i vitalitat, i de mostrar l’orgull que tenim de parlar-la». A més, Roda ha destacat el lema d’enguany perquè, al Maestrat, la sostenibilitat «implica protegir el medi natural i defensar el territori contra les agressions de grans projectes empresarials que busquen únicament el benefici propi, sense importar-los massa la nostra terra i la seua gent».

L’Associació Musical Santa Cecília de Canet lo Roig, la Unió Musical Sta. Cecília de Cervera i la Societat Musical Santa Cecília de La Jana han sigut les encarregades d’inaugurar aquesta Festa per la Llengua. Tot seguit, han tingut lloc els parlaments institucionals, la lectura del manifest de les Trobades i l’actuació del Grup de dolçainers i tabaleters de la Jana.

Després, ha sigut el torn del Grup de danses de La Jana i el Ball del Corro a càrrec de l’escola Municipal de Dansa de Borriana. En acabant, s’ha interpretat un ball a càrrec de l’alumnat del CRA Araboga. Per a la cloenda, s’ha celebrat una actuació musical a càrrec de Dani Miquel i les Feretes.

A aquesta Trobada ha acudit Joan Andreu Bellés, Voluntariat Lingüístic de la Universitat Jaume I; Rosa Agost Canós i Rafa Ramos, de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua; Josep Pla Ferrer, director del Cefire Vinaròs; Maria Nebot i Calduch, tresorera d’Escola Valenciana; Sandra Monterde Saurina, de l’Ajuntament de la Jana; entre d’altres representants sindicals, institucionals i d’entitats socials de la comarca.

Ontinyent, la Vall d’Albaida

La XXXV Trobada d’Escoles en Valencià de la Vall d’Albaida s’ha celebrat la vesprada d’aquest dissabte a Ontinyent. A aquest esdeveniment, organitzat per la Coordinadora de la Vall d’Albaida per la Defensa i Ús del Valencià, Escola Valenciana i l’Ajuntament d’Ontinyent, han participat més de 10.000 persones de tota la comarca.

El president de la Coordinadora de la Vall d’Albaida per la Defensa i Ús del Valencià, Josep Manel Andrés, ha destacat que ha sigut «el treball de les AMPES i centres educatius d’Ontinyent el que ha fet possible celebrar aquesta 35a Trobada de la Vall d’Albaida». A més, «la implicació d’altres institucions educatives públiques com l’Escola de Persones Adultes Sant Carles, la Universitat de València, el Conservatori de música J. Melcior Gomis o l’EOI Empar Granell».

La Trobada s’ha iniciat amb una visita guiada al refugi antiaeri de Tortora i Delgado. A continuació, ha arrancat la cercavila, que ha comptat amb la participació de les dolçaines i tabals del Regall, les Xanques de l’IES l’Estació i la Muixeranga de la Vall d’Albaida.

Després de la cercavila, més d’un centenar de tallers i paradetes a càrrec de les comunitats educatives de la Vall d’Albaida, editorials, associacions i institucions han omplit d’activitats la plaça coronació d’Ontinyent. A continuació, Les Feretes d’À Punt han celebrat la seua actuació musical, que ha estat seguida del concert de La Gira a càrrec de Dani Miquel.

A aquesta Trobada ha acudit Tudi Torró, acadèmica de llengua; Gabriel Sendra Marco, representant d’Edicions del Bullent; Juli Capilla i Fuentes, representant de Lletra Impresa Edicions; i representants sindicals, institucionals i d’entitats socials de la Vall d’Albaida.