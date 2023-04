Municipals 23

Les CUP del Camp es presenten com l’única garantia en la defensa del territori

La CUP ha donat el tret de sortida a la precampanya electoral amb un acte territorial a Reus participat per les diferents candidatures del Camp. Aquest ha comptat amb la diputada al Parlament de la CUP-UNCG, Laia Estrada; el membre del Secretariat Nacional de la CUP i regidor a Reus, Edgar Fernàndez; la cap de llista de la CUP a Reus, Mònica Pàmies; la nº2 de la llista a Valls, Mariona Sanahuja i la cap de llista a Tarragona, Eva Miguel i ha servit per fer un rendiment de comptes i una proposta política per al pròxim mandat.

La CUP presenta, en aquestes eleccions municipals, 14 candidatures repartides a les comarques del Priorat (Els Guiamets i La torre de Fontaubella), Alt Camp (Valls i Montferri), Baix Camp (Reus; La Selva del Camp; Les Borges del Camp; Capafonts; Vandellòs l'Hospitalet de l'Infant) i el Tarragonès (La Canonja; Tarragona; Creixell; Torredembarra i Vila-Seca). En destaquen, d'aquestes, les Borges del Camp i Vila-seca que per primera vegada la CUP concorrerà les eleccions, sumant també una nova candidatura municipalista a Montferri.

La defensa del territori i dels drets públics ha estat el marc motor d'un acte en el qual s'ha destacat la necessitat d'un treball coordinat entre el municipalisme "que porta una proposta política fruit de mesos de treball intern i participat". Així ho ha destacat, Laia Estrada, qui ha apuntat que "la nostra proposta política xoca frontalment amb els interessos de les elits, de les de Madrid i de les d'aquí".

En aquesta línia ha intervingut, la número dos de Valls, Mariona Montalà, qui ha apuntat que "davant la ineficàcia i la ineficiència dels qui ens porten governant massa anys, el que cal és construir comunitat i actuar" i ha evocat a la necessitat de tenir força a les institucions i al carrer: "ens cal gent que actuï - tant dins com fora de la institució - i que lluiti per plantejar alternatives, per tensar els límits i per proposar noves maneres d'entendre el municipalisme i de fer política".

Laia Muntas, regidora de la Selva del Camp, ha defensat que "som responsables de posar la coherència sobre la taula i mirar a llarg termini, això es veu en la proposta amb les energies renovables i la lluita d'Aturem Hard Rock". En sintonia, Manel Sales, alcalde dels Guiamets, ha destacat la lluita pel Siurana Viu i algunes de les accions més destacades dels últims quatre anys.

Per això, Eva Miguel, regidora de la CUP a Tarragona i cap de llista per aquests comicis, ha destacat la necessitat de controlar "allò que ens permet viure i ens dona qualitat de vida", subratllant que la presència de la CUP a les institucions és necessària "per a municipalitzar o mancomunar el servei el tractament de residus a Torredembarra i Creixell, per a municipalitzar l'abastiment d'aigua arreu del Camp, impulsar plans de municipalització d'escoles bressol i xarxes de distribució de subministraments. En definitiva, prendre el control dels nostres drets".

En el mateix sentit ha apuntat la cap de llista de Reus, Mònica Pàmies, qui ha assegurat que la candidatura anticapitalista és garantia de la defensa de la gent i els seus drets amb urpes i dents. Pàmies s'ha centrat en la necessitat d'impulsar comunitats energètiques i "desafiar el decret de les renovables que vol acabar amb el sector primari, per totes les vies".

La proposta de les candidatures que acull la CUP al Camp es presenten com les úniques que podem defensar la terra, sense complexos: "perquè apostem per no ampliar el Port de Tarragona, perquè sempre hem estat lluitant en contra del funcionament desbocat del complex petroquímic, som les úniques que podem dir que hem estat des del primer minut batallant contra el model turístic que ens afecta per tot el territori i som les que hem estat costat a costat contra els macroprojectes per tot el Camp, ja siguin macrocasinos com Hard Rock, MATS patrocinades per Forestalia o polígons eòlics i fotovoltaics", ha insistit Pàmies.