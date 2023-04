moviment veïnal

Les associacions veïnals de Barcelona escullen Camilo Ramos com a president de la FAVB

La 51a assemblea general de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (Favb), celebrada avui dissabte al Centre Cívic del Bon Pastor amb la participació de 43 associacions, ha servit per renovar una part de la junta i aprovar un pla de treball per al 2023 que persegueix tres objectius: reforçar l'organització de la Federació i les entitats veïnals; influir en l'elaboració del Pla d'Actuació Municipal (PAM), que haurà d'elaborar el nou govern municipal sortit de les eleccions del 28 de maig; i consolidar les línies de treball. A la tarda, un nodrit grup de representants de les associacions han participat en dinàmiques de grup per debatre sobre la renovació generacional; el treball en xarxa als barris; i la relació entre les federades i la Favb.

Canvis a la junta

Camilo Ramos (AV Sant Andreu Nord-Tramuntana) ha estat escollit com a nou president. La fins ara presidenta, Ana Menéndez (AV la Satalia), no abandona la junta i ocuparà la vicepresidència segona. S'han incorporat Miquel Borràs (Xarxa Veïnal del Raval) com a tresorer, i Joan Maria Soler (AV el Poblenou), Paco Flórez (AV Trinitat Uneix), Salvador Lara (AV la Sagrera), Xavier Moreno (AV Park Güell-la Salut-Sanllehy), Miquel Prats i Ángel Cordero (Xarxa Veïnal del Raval) com a vocals. Repeteixen Corina Albir (AV Sagrada Família), que passa a ser vicesecretària, i la vocal Sylviane Dahan (AV Esquerra de l'Eixample). A tots ells, cal sumar la resta de la junta actual: Albert Recio (AV Prosperitat), vicepresident primer; la secretària Marta Carrera (AV Sagrada Família) i les vocalies de Marcel·la Güell (AV Casc Antic), Jaume Matas (AV la Sagrera), Joan Vidal (AV Provençals Mar) i Joan Martínez (Coordinadora de Jubilats).

Nou president

Juan Camilo Ramos Barón (el Raval, Barcelona, 1953) milita a l'Associació Veïnal de Sant Andreu Nord-Tramuntana. Abans ho havia fet a l'AV de Sant Andreu de Palomar, barri on es va traslladar quan tenia 10 anys. Llibreter de professió, durant una època va formar part de l'equip de la revista "Sant Andreu de Cap a Peus", la capçalera més antiga de la premsa de barri barcelonina. Els darrers anys, ha ocupat la vicepresidència segona de la Favb, participant de forma activa en el grup de treball d'Urbanisme i exercint de referent de la Federació al districte de Sant Andreu. Ramos és també un dels impulsors de la Coordinadora Veïnal del Baix Besòs, que el 2022 va aconseguir el compromís d'acció conjunta dels ajuntaments de Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Montcada i Reixac.

En el seu discurs d'investidura, Ramos ha puntualitzat que assumeix el càrrec per un període màxim de dos anys i amb la voluntat de rejovenir la Federació. També ha apostat per “accelerar els processos de renovació a les associacions veïnals i al conjunt del moviment veïnal” i ha afegit que “la gent jove necessita associacions veïnals enfortides”. El nou president ha demanat “que el moviment veïnal sigui dirigit i coordinat per gent de menys de 65 anys; que siguin ells els que discuteixin, plantegin i prenguin decisions sobre el futur de la Favb i el moviment”. També ha afegit que “cal plantejar treballar conjuntament amb moviments que representen altres col·lectius”. Ramos també ha volgut fer palesa la necessitat de millorar la participació, una reclamació que ha elevat no només a l'Administració, sinó que l'ha feta extensiva a les associacions veïnals: “Les nostres organitzacions han de ser més democràtiques i tenir en compte els veïns i veïnes”.

Un dia de feina per al moviment veïnal

En paral·lel al pla de treball s'han aprovat l'informe de gestió i econòmic del 2022 i el pressupost de la Favb per al 2023. L'assemblea ha aprovat tres resolucions: sobre les comunitats energètiques de barri, a proposta de l'AV del Poblenou i la Favb; sobre l'Atenció Primària de salut, a proposta de la Comissió de Salut i la Junta de la Federació; i sobre la carestia de la vida, també a proposta de la Junta.

La presidenta sortint, Ana Menéndez, ha avisat que ens enfrontem a un període difícil: “La ciutat ha esdevingut una ciutat més desigual en els últims anys, tenim una crisi mundial ecològica i econòmica a la que Barcelona s'ha d'enfrontar amb mesures valentes que s'han de decidir en el període electoral que ara comença”. “El moviment veïnal hi vol incidir, com hem fet històricament”. Menéndez ha convidat als assistents a “ser propositius”.

A l'obertura de l'assemblea, que ha portat per lema “Moviment veïnal contra crisi ecosocial”, han intervingut el regidor de Participació de l'Ajuntament de Barcelona, Marc Serra; el director general d'Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya, Xavier Godàs; i Jordi Giró, president de la Confavc. L'acte ha estat presentat per Salvador Angosto, en nom de l'AV del Bon Pastor, que ha col·laborat en l'organització de l'acte, juntament amb l'AV Trinitat Uneix i l'AV Sant Andreu Nord-Tramuntana.