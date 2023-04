Català

La Plataforma per la Llengua signa un conveni de col·laboració amb l’Acampada Jove

L'entitat ha arribat a un acord de col·laboració amb el festival Acampada Jove. L'objectiu del conveni és establir el règim de col·laboració entre Plataforma per la Llengua i el festival per promocionar i fomentar la llengua i la cultura catalana en aquest esdeveniment.

Aquest conveni va més enllà del propi festival i també inclou el concurs Música Jove que se celebra arreu del domini lingüístic. En aquest sentit, s'ha acordat que com a mínim el 75% de les cançons que presenta cada grup siguin en català. A més, Plataforma per la Llengua designarà una persona perquè s'incorpori al jurat del concurs. L'escenari on se celebrarà la final del certamen s'anomenarà "Utilitza la llengua".

Durant els dies del festival, que se celebrarà del 13 al 15 de juliol a Sant Sadurní d'Anoia, l'entitat disposarà d'un espai propi des d'on podrà fer difusió de la seva activitat i de les nombroses campanyes que realitza per potenciar i defensar la llengua catalana.

Per la seva banda, Plataforma per la Llengua pren el compromís de promoure el festival a través dels seus canals de difusió. Alhora, disposarà d'entrades per sortejar.

L'Acampada Jove, que se celebra des del 1996, es configura com un espai de llibertat alternatiu que aplega concerts, tallers, xerrades i diverses activitats a favor de la consciència social i nacional dels Països Catalans.