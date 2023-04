La Plataforma per la Llengua denuncia lincompliment de la Llei del cinema a lAgència Catalana de Consum i al Síndic de Greuges

La setmana passada, un grup de veïns dels barris de Gràcia i Sant Gervasi de Barcelona que volien veure Mario Bros: la pel·lícula van anar al multicine més proper en què es projectava la pel·lícula i van demanar entrades per veure-la en català. La resposta va ser que no hi havia cap sessió prevista en català, i els veïns van demanar veure'n qualsevol altra de la cartellera en català. La resposta, altre cop, va ser que no n'hi havia cap. Per aquests fets, els veïns van presentar una queixa a l'empresa i n'han fet arribar una còpia al servei de queixes i consultes lingüístiques de Plataforma per la Llengua perquè hi doni recorregut.

L'ONG del català entoma l'encàrrec i presentarà la cinquantena de reclamacions rebudes a diferents organismes. Les reclamacions al·leguen que la Llei del cinema no es compleix, perquè aquest text legal estableix que les empreses exhibidores hauran de respectar les obligacions d'una quota de pantalla (reduïda al 25 % pel Tribunal Constitucional), i, en canvi, ells no van poder veure cap pel·lícula en català. Els fets poden suposar una infracció molt greu que la mateixa llei tipifica amb sancions de fins a 75.000 €.

Les reclamacions es faran arribar tant a l'Agència Catalana de Consum com al Síndic de Greuges de Catalunya. Pel que fa a l'Agència Catalana de Consum, l'entitat espera que l'ens derivi les queixes a l'òrgan competent en matèria de sanció i d'inspecció del Departament de Cultura amb competències en cinema. Per a l'entitat, l'absència d'un reglament concret que especifiqui com es garanteix la quota de cinema en català establerta per llei dificulta que, a la pràctica, els ciutadans catalanoparlants puguin veure pel·lícules en la seva llengua en un cinema a prop de casa.

Com que 13 anys després de l'aprovació, el 2010, de la Llei del cinema, aquest reglament encara no s'ha tramitat, Plataforma per la Llengua també presentarà les reclamacions al Síndic de Greuges. Per a l'entitat, dels fets es desprèn, també, la inacció de les administracions a l'hora de fer complir la Llei del cinema i de garantir el dret dels ciutadans de Catalunya de veure pel·lícules en la llengua pròpia del territori.

La importància d'aprovar un reglament per fer complir la Llei del cinema

L'aplicació de la Llei catalana del cinema representaria un avenç per al català als cinemes del país, que continua presentant uns percentatges ínfims d'oferta en català. Segons les darreres xifres oficials, el 2020 només el 2'7 % de les projeccions de cinema a Catalunya van ser en català (originals, doblades o subtitulades), una xifra molt llunyana dels objectius de la llei del 2010. A més, tot i que el Tribunal Constitucional va reduir la quota obligatòria de cinema en català al 25 % l'any 2017, la sentència va avalar la llei i la quota que va fixar continuar sent molt més ambiciosa que no pas els percentatges actuals de cinema en català oferts per les sales.

Per a l'entitat, més enllà de la responsabilitat de cada cinema, mentre no es desplegui un reglament específic per fer complir la quota legal de cinema en català, la ciutadania continuarà sense poder triar la seva llengua a l'hora d'anar al cinema, sigui en versió doblada o bé subtitulada. Fa 13 anys de l'aprovació de la llei i, d'aleshores ençà, no ha canviat res i cap dels governs, tampoc l'actual, no n'ha desplegat el reglament.

Plataforma per la Llengua continuarà denunciant les vulneracions dels drets lingüístics en l'àmbit cinematogràfic i atenent les víctimes d'aquestes vulneracions, i reforçarà la pressió a les administracions perquè assegurin el compliment de la legislació. A més, l'entitat anima la ciutadania a activar-se per fer valdre els seus drets lingüístics en tots els àmbits, de manera individual i col·lectiva.