Municipalitzacions

La CUP Vila-seca denuncia l’ampliació de la concessió del Centre d’Alta Resolució a la Xarxa Santa Tecla de forma opaca i no consensuada

La CUP Vila-seca, en roda de premsa amb la diputada Laia Estrada, ha denunciat la pròrroga a la concessió de la gestió del Centre d’Atenció Primària a la Xarxa Santa Tecla, tot i a ver finalitzat fa més d’un any, sense a ver estat aprovat pel ple municipal i sense a ver donat cap informació a les veïnes.

La número dos per la candidatura anticapitalista, Izadi Flores, ha explicat que, fa més d’un any - concretament, el 31 de desembre de 2021 - finalitzava la concessió del CAP del municipi amb la Xarxa Santa Tecla, iniciada 10 anys abans. A dia d’avui, després de reiterades queixes per part de les veïnes, diverses reclamacions efectuades per desenes d’usuàries i les reiterades queixes per part del Comitè d’Empresa, el conglomerat político-religiós segueix a càrrec de la gestió del centre.

Preguntats en el ple de desembre de 2021, l’equip de govern format per Vila-seca Segura i el PSC va contestar dient que la qüestió no depenia d’ells, sinó que era una responsabilitat del Departament de Salut, juntament amb Santa Tecla. Les cupaires han criticat durament que l’equip de govern per ignorar una problemàtica tant important per les veïnes com és l’atenció sanitària i també han carregat contra els diferents grups de l’oposició per no haver investigat, fiscalitzat i denunciat la situació.

La diputada Laia Estrada ha explicat que, mitjançant l’equip de la CUP al parlament, han preguntat al conseller sobre aquesta situació anòmala. La resposta rebuda confirma que la concessió acabava l’any 2021, però que en virtut d’un article d’un decret pandèmic del maig del 2020, es troba prorrogada indefinidament fins a nova normativa en sentit contrari. Des de la CUP insten al conseller d’ERC que, si realment defensa la sanitat pública, ho demostri en aquest moment en el que s’ha constatat el fracàs estrepitós de l’actual model de concertació públic-privada i la lògica mercantilista que impera en la gestió de la sanitat pública catalana

També han criticat que, tot i que el conseller afirmés que no s’havia produït cap incompliment de la concessió, el contracte inclou diners per atenció continuada sovint no hi ha metge o metgessa, quelcom fins i tot denunciat pel comitè d’empresa, que el consultori de La Plana ha estat més d’un any tancat i que el consultori de La Pineda, malgrat obrir-se durant l’estiu sense problema, durant l’hivern tanca i obre en funció de si té o no personal assignat.

Les cupaires han acabat reclamant la recuperació de la gestió pública dels serveis essencials, afirmen que ha arribat el moment que a Vila-seca, la Pineda i la Plana la sanitat sigui 100% pública, que el conjunt del personal (sanitari, administratiu i de serveis) tingui les condicions laborals que mereix, que es pugui donar a les veïnes i els veïns un servei digne i de qualitat, i que congregacions religioses i càrrecs de confiança dels partits de torn deixin de lucrar-se a costa de la salut de les persones.