Municipals 23

La CUP Tortosa pretén "agranar" i per fora de l'Ajuntament el caciquisme convergent

La CUP Tortosa pretén "agranar" i per fora de l'Ajuntament el caciquisme convergent

La CUP Tortosa ha presentat avui en una roda de premsa davant de l’Ajuntament la campanya “Agranem-los”, una campanya que segons els cupaires pretén denunciar amb un seguit de vídeos “el model de governança caciquil i autoritari de la dreta convergent tortosina”.

Selene Alberich, número dos de la candidatura, ha recordat que la CUP es presenta a estes eleccions amb l’objectiu d’impugnar el model de governança de l’actual govern. “Anem a agranar, a fer fora del consistori, a aquells que s’han mantingut en el poder els últims anys fent política des d’una lògica caciquil i clientelar”, ha sentenciat.

Alberich ha assegurat que malgrat els diferents canvis de noms que ha tingut la candidatura liderada per l’actual alcaldessa Meritxell Roigé, esta es tracta de la “vella convergència”. “Són la mateixa convergència del 3%, del cas Pujol, del cas Palau, aquella a qui li van embargar en el seu dia les seues seus”, ha recordat.

D’altra banda, la número dos dels anticapitalistes, ha continuat carregant contra l’actual govern que ha acusat de condemnar la ciutat “amb un model caduc i que s’ha demostrat obsolet, d’esquenes als grans reptes que l’actual situació de crisi social, economica i ecològica ens imposa.”

La cupaire ha assenyalat les eleccions muncipals del maig com una nova oportunitat per “fer-los fora i construir un model de governança i fer política alternatiu, que aposti per un model de ciutat basat en la sostenibilitat, la recuperació i l'exercici de sobiranies, i la garantia de drets i la justícia social.”.

Finalment, Alberich ha interpel·lat directament a ERC i al seu cap de llista, Xavier Faura, i ha demanat que siguin clars amb la ciutadania a l’hora d’explicar amb qui pactaran passades les municipals. “Volem saber si aquest cop posaran els interessos de la ciutadania tortosina per davant, o acabaran apuntalant la dreta i hipotecant 4 anys més aquesta ciutat”, ha finalitzat.