lluita institucional

La CUP Tortosa demanarà a la dimissió de Maritxell Roigé sino dóna explicacions pel cas de presumpta corrupció

La CUP ha exigit explicacions a l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, pel presumpte cas de corrupció Efial que hauria esquitxat les empreses municipals de l'ajuntament i demana que el consistori es personi en el cas per tal de recuperar els diners estafats.

Ahir el mitjà de comunicació Público publicava part de la interlocutòria del cas de corrupció Efial. El cas afectaria dotze municipis catalans, entre ells tres municipis ebrencs, inclòs l'ajuntament de Tortosa. El cas també inclou 19 imputats entre ells quatre exalcaldes de CDC per presumptes delictes de prevaricació i malversació de cabals públics.

El cas Efial es tractaria d'una trama per aconseguir contractacions en l'àmbit municipal de forma presumptament irregular, i que xifra en 8,7 milions d'euros el frau comès a través d'aquesta forma il·lícita de contractació. Segons Público, l'ajuntament de Tortosa tindria la xifra més elevada de presumpta contractació irregular, un total d'1.055.130 euros.

La interlocutòria judicial qüestiona les irregularitats presumptament comeses en l'actuació al davant de l'empresa pública GUMTSA de Tortosa, durant l'etapa presidida per l'actual alcaldessa de Tortosa i cap de llista de Junts per Tortosa, Meritxell Roigé. En concret el jutge instructor destaca dos contractes que considera que es van tramitar "de forma irregular, en un d’ells ha comprovat com “el president d'Efial, Antonio Martos, és qui proposa a la presidenta de l'Epe –en aquell moment l'actual alcaldessa Meritxell Roigé- el procediment a licitar, les empreses a convidar i les quanties a fixar.".

Davant d'això, Selene Alberich, número de dos de la candidatura de la CUP a les municipals, ha declarat que este fet demostraria el que la CUP porta denunciat dues legislatures respecte a les empreses municipals. "Les empreses municipals són un artilugi per esquivar el grau de fiscalització i transparència que implica la gestió 100% directa" i ha afegit que "cal acabar amb aquest model de gestió publicoprivada que ha demostrat no ser tan eficient com el govern actual sempre ha defensat, que impedeix un control i fiscalització dels diners públics i dona màniga amplia perquè es puguin donar aquestes situacions de presumpta corrupció". La cupaire ha recordat que el seu partit és l'únic que sempre s'ha oposat a les empreses municipals i que porten al programa l'eliminació d'aquestes.

D'altra banda, Alberich ha assegurat que aquest nou cas "demostra que la corrupció forma part de l'ADN de convergència" i s'ha compromès a demanar la dimissió de Meritxell Roigé "si no és capaç de donar explicacions raonables a la ciutadania". Els anticapitalistes també han exigit a l'actual govern que es personi en el cas per tal de recuperar els diners que s'haurien estafat a l'ajuntament per part de la consultoria Efial. "Ens sembla indecent que l'actual govern ja hagi declarat que no es plantegen cap iniciativa al respecte. Per això, es fa imprescindible fer-los fora del govern municipal estes eleccions" ha sentenciat.

Finalment, la cupaire ha tornat interpel·lat a ERC de Tortosa per tal que es comprometi a possibilitar un canvi a la ciutat no donant suport a Junts passades les eleccions.