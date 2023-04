Medi ambient

La CUP Tarragona celebra que Acció Climàtica ampliï els tipus de contaminants atmosfèrics que mesura a través de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica

Aquest divendres la Conselleria d’Acció Climàtica va anunciar que ampliarà els tipus de contaminants atmosfèrics que mesura a través de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica, que està instal·lada al voltant del complex petroquímic de Tarragona “com l’òxid d’etilè, l’I3 i el butadiè”. També van anunciar que disposaran de dos punts de vigilància mòbils. La regidora tarragonina Eva Miguel ha explicat que aquest és “un pas important”, però lamenta que aquest “no hagi tirat endavant per iniciativa pròpia de la Generalitat, sinó gràcies a la feina feta per les formacions i entitats ecologistes i les companyes de la CUP al Parlament”.

Aquestes mesures responen a alguns del acords aprovats d’una moció presentada per la CUP-NCG al Parlament el passat febrer en relació al Complex Petroquímic de Tarragona i que parteixen de propostes plantejades per la Plataforma Cel Net. En aquest sentit, la diputada Laia Estrada ha expressat que “per al Camp de Tarragona aquestes mesures són importantíssimes per poder saber què respirem, tal com porta anys reclamant Cel Net”.

Amb tot, les cupaires recorden que d’aquella moció no es van aprovar totes les propostes plantejades i en va quedar fora qüestions com instar el Govern de la Generalitat a adequar la legislació a tots el compostos químics perillosos per la salut i el medi derivats de la indústria química i generar una legislació específica; “no es va aprovar una qüestió essencial com és modificar la normativa per tal de regular substàncies que avui ja sabem que són molt nocives per a la salut i que precisament seran mesurades amb els nous captadors” ha expressat Estrada.