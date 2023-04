PETROQUÍMICA

La CUP-NCG sol·licita tota la documentació referent a l'expedient sancionador interposat a l'empresa IQOXE

La formació insisteix en una major fiscalització de l’administració vers les empreses del Complex Petroquímic de Tarragona

Aquest matí el Govern de la Generalitat ha anunciat que el Departament d'Empresa i Treball ha sancionat l'empresa IQOXE amb 2,1 milions d'euros per quatre infraccions molt greus de la normativa de seguretat industrial. En aquest sentit, la CUP-NCG ha sol·licitat tota la documentació de l'expedient sancionador que inclogui, explícitament, "els motius de la sanció i la proposta de sanció detallada".

La diputada Laia Estrada ha posat sobre la taula que "si no s'hagués produït l'explosió d'IQOXE, no s'hauria obert l'expedient que ha permès detectar aquestes quatre infraccions molt greus". Per la diputada tarragonina això ens hauria de fer pensar "quantes infraccions es poden estar produint en altres empreses sense que s'estiguin detectant"; és en aquest sentit que les cupaires reivindiquen una major fiscalització per part de les administracions a les empreses del Complex Petroquímic "pel compliment d'una normativa que considerem de per si laxa".

Per acabar, la CUP-NCG recorda que hi ha un procés judicial obert arran de l'explosió d'IQOXE que es divideix en tres peces i en les que la formació està personada com acusació popular.