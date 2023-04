Malbaratament de diners públics

La CUP exigeix responsabilitats en els sobrecostos de les obres del canal Segarra-Garrigues

Després de 5 anys, la Sindicatura de Comptes ha emès un informe sobre la contractació i l’excés de costos en la construcció del canal Segarra-Garrigues. Recordar que aquest informe va ser encarregat pel Parlament l’any 2017, a petició de la CUP, i que resumeix que en les obres de la construcció del canal hi va haver una desviació del pressupost de 212,95 milions d’euros, un 22,1%.

Els cupaires en el seu moment ja van alertar del sobrecost de les obres d’aquesta infraestructura, juntament amb la la construcció de la Línia 9 del metro. Al seu torn, Roger Palà, en un article al Crític posava dades interessants que l’ex-diputat de la CUP, Pau Juvillà, exposava damunt el faristol del Parlament.

I és que les obres d’aquest canal va ser el projecte de més magnitud adjudicat pel Govern català en tota la seva història, després de la línia L9 de metro. Una obra complexa, que sota la justificació de les necessitats d’aigua de la pagesia, ha esset l’enèssim exemple de portes giratòries per part de la classe política catalana. Ex-consellers d’agricultura com Josep Grau, qui va adjudicar l’obra i després va acabar presidint la mateixa empresa adjudicatària, Aigües Segarra Garrigues; o Josep Antoni Rosell, subsecretari d’infraestructures del departament d’agricultura en va acabar essent director general, el mateix que està imputat en la trama del 3%, a través de la trama que finançava el partit CDC. I empreses accionistes conegudes per les ponentines com Copisa o Benito Arnó són accionistes d’ASG.

Per tot això, els anticapitalites exigeixen responsabilitats polítiques de la trama del canal Segarra-Garrigues i una depuració urgent dels directius implicats en aquest desgavell.