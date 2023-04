Municipals 23

La CUP de Valls presenta la seva candidatura per a les municipals del mes de maig

Aquest dimecres 29 de març a la Plaça de les Garrofes va tenir lloc l’acte de presentació de la candidatura de la CUP de Valls de cara a les eleccions municipals del proper 28 de maig. L’equip està encapçalat per Pere Vidal - actual regidor a l’Ajuntament de Valls des del 2020 -, Mariona Montalà, Lurdes Quintero - que ja va ser regidora durant la legislatura 2011-2015 -, Aida Garcia - que retorna a les posicions capdavanteres vint anys després - i Roger Gonzalez. En el conjunt de la llista, la CUP de Valls ha apostat per persones militants de la pròpia assemblea i del conjunt de l’Esquerra Independentista, així com de moviments socials i teixit d’entitats de la ciutat.

L’acte de presentació va començar amb la intervenció de Mariona Montalà, que forma part de la llista de la formació anticapitalista, va denunciar que les dinàmiques de l’actual de l’equip de govern “són un drama”, i va reiterar que la candidatura està cansada de veure com els principals projectes de ciutat no tiren endavant. Montalà va fer menció, entre altres, al traspàs del PIUS Hospital, a la manca de diàleg de l’equip de govern, a la creixent militarització dels cossos policials de la ciutat o a la manca de perspectiva feminista tranversal en el sí de les polítques públiques.

Montalà va acabar la seva intervenció dient que “davant tots aquests reptes, la candidatura rupturista veu necessari organitzar-se per bastir alternatives, tal i com porta fent des de l’any 1991 a Valls.” Roger Gonzalez va reprendre el fil de la intervenció anterior, i va continuar dient que “el que cal és actuar”, fent al·lusió a l’eslògan que utilitzarà la CUP de Valls en aquests propers comicis. La CUP concorre a les municipals amb l’objectiu de proposar noves maneres d'entendre el municipalisme, de fer política des de Valls i per Valls i, en definitiva, de definir un model que posi a les persones al centre de les polítiques municipals. Gonzalez va reiterar la necessitat de comptar amb unes polítiques municipals transformadores “com recuperar la gestió i el control públic i popular dels nostres serveis i equipaments, construir un model que lluiti contra el canvi climàtic o apostar per una ciutat feminista, antiracista i amb perspectiva LGTBIQ+.”

Finalment, Pere Vidal va explicar el procés de confecció de la llista electoral. L’actual cap de llista va matitzar que “la CUP és un projecte col·lectiu, horitzontal i assembleari.” Per aquest motiu, la tasca que realitza la formació anticapitalista cada quatre anys no és altra que organitzar-se, tenint en compte les disponibilitats, interessos i sensibilitats de cadascú. “La candidatura de la CUP no prioritza noms i cognoms, sinó va més enllà de les 21 persones que trobareu escrites a la butlleta el proper diumenge 28 de maig,” va reblar Vidal. La Candidatura aposta per construir un projecte de ciutat amb totes aquelles persones que volen actuar per Valls, i demostrar que una altra manera de fer les coses és possible.

Llistat de persones que una a una volen actuar per Valls, i constitueixen la Candidatura d’Unitat Popular:

Pere Vidal Domènech Mariona Montalà Sanahuja Lurdes Quintero Gallego Aida Garcia Secall Roger González Calvet Jessica Beltran Casacuberta Laura Pérez Muñoz Siscu Parés Mercadé Xenia Canela Reynals Mario González Díaz Montse Aumatell Arnau Joan Segura Moreno Míriam Culleré Pié Jep Martí Baiget Lídia Montalà Espinosa Marta Linares Fuella Maria Piñas Parés Carles Gallart Olivé Olívia Martí Janda Jaume Ferré Rubio Montserrat Capdevila Tondo

I de suplents, tots els exregidors i exregidores…