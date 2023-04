Lluita institucional

La CUP de Reus projecta una alternativa de gran zona verda als terrenys d'Adif en desús

La CUP de Reus ha presentat avui, dimarts 18 d'abril, una proposta alternativa al projecte de l'Ajuntament de Reus pel que fa al pàrquing soterrat del passeig Mata. Els cupaires plantegen convertir els terrenys d'ADIF de tres hectàrees, ubicats entre l'avinguda del Comerç i les vies de l'estació de trens de Reus, en una gran àrea verda i una zona per a l'aparcament de vehicles. A més, els anticapitalistes transformen la idea inicial del govern anterior d'ubicar una passarel·la, convertint-la en un pas exclusiu per a vianants i bicicletes per sobre de les vies que, segons Mònica Pàmies, alcaldable de la formació, "significaria una nova connectivitat urbana entre dues parts de la ciutat històricament deslligades, com són el centre de la ciutat i el barri Gaudí".

Pàmies ha presentat el projecte treballat amb un estudi d'arquitectes, a les tres associacions de veïns que "més guanyarien en benestar i salut, ja que disposarien d'una gran zona verda, equiparable a la del Parc Sant Jordi", com són els veïns de La Mineta, Reus Nord i del barri Gaudí. Tot i això, l'ecologista defensa que seria una millora per a tota la ciutat, "clarament mancada de zones verdes, indispensables per la qualitat de vida de la ciutadania i la salut de totes".

L'alcaldable assegura que l'ocupació dels pàrquings soterrats municipals no supera de mitjana el 40% i, per tant, no és necessària la creació d'un nou aparcament que, a més, acabaria amb la zona arbrada del passeig Mata. En canvi, sí que considera indispensable la creació de nous espais verds a Reus i que "aquests terrenys, actualment en desús, poden convertir-se en la ubicació perfecta per unir aquests barris", ha explicat l'actual regidora del grup municipal de la CUP. A més, segons l'ecologista i els arquitectes, una zona tan àmplia i permeable com aquesta, serviria com a refugi climàtic, en resposta a l'emergència climàtica que vivim des de fa anys.

També pel que fa a la proposta que engloba els terrenys d'ADIF, Pàmies ha explicat que els hangars, com a patrimoni industrial, a hores d'ara no s'utilitzen i es van deteriorant, es podrien restaurar i utilitzar com sales per a exposicions, esdeveniments populars, serveis comunitaris o associacions culturals. Pàmies ha fet servir l'exemple dels Tinglados del port de Tarragona, que també era patrimoni industrial que estava en desús i ara tenen una funció per la ciutat.

Pel que fa a la connexió entre l'avinguda del Comerç i l'estació, els cupaires proposen un pas superior per a vianants i bicicletes, a la vegada que consideren la possibilitat d'allargar i obrir el pas soterrat que actualment connecta per sota les andanes per accedir a l'aparcament en superfície al costat d'aquest gran parc, amb un tancament per a regular el seu ús únicament a quan l'estació estigui de servei. Amb tot plegat, sumem espais verds creant aquest nou gran espai arbrat, mantenint i millorant la zona verda del passeig Mata i a més, fent verda la plaça de davant l'estació que en l'actualitat està col·lapsada de vehicles.