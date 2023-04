Municipals 23

La CUP de Reus presenta el cartell de la campanya electoral i el seu lema

La CUP de Reus concorrerà a les eleccions del pròxim mes de maig sota el lema Un Reus per viure-hi bé. Així ho ha fet saber aquest matí de la diada de Sant Jordi, quan ha presentat el cartell per aquesta campanya electoral. Es tracta d'una il·lustració que mostra, a través de dibuixos, els punts forts del programa del partit anticapitalista, com el feminisme, l'habitatge o la cultura de la ciutat.

El lema mostra la importància de tenir uns serveis públics forts que permetin viure en unes condicions assegurades de seguretat i confort, fet que es va evidenciar després de la pandèmia. Fa anys que la CUP insisteix a fer de Reus una Ciutat Mediterrània, que permet viure al teu barri o zona amb identitat pròpia i els serveis garantits a una distància de 5-10 minuts. És a dir, una ciutat que garanteixi zones verdes, serveis públics bàsics, oci, comerç, etc., a prop de casa i no una ciutat aparador on el centre és un motor social, cultura i econòmic, però els barris es redueixen a zones alienes a la vida activa de la ciutat.

De la mateixa manera que en les darreres eleccions, per aquests comicis la CUP de Reus també comptarà amb una cançó que ha compost un nou grup musical del territori, La Cosina, i rep el nom d'Un Nou Sender. La CUP i el grup de folk presentaran aquest vespre, a la Taverna Despertaferro, la cançó per culminar la diada.