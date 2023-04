Municipals 23

La CUP de Barcelona-l'Alternativa presenta el seu model del servei de cures de la ciutat

La CUP Barcelona - L’Alternativa ha celebrat una jornada anomenada ‘Cuidem les que Cuiden’ per presentar el model de serveis de cures que defensa per a la ciutat.

El model d’atenció a les persones fa molts anys que ha fet fallida com es va veure demostrat durant la pandèmia. És necessari que aquest model d’atenció a les persones, tant els serveis a la dependència com el d’intervenció social, canviï. Perquè això passi, s’han de promoure polítiques públiques que posin al centre la dignitat de les persones usuàries i treballadores i que promoguin la correcta coordinació entre l’Ajuntament i els departaments de drets socials i salut.

Per a la formació, Els serveis socials, dependents de l’IMSS, necessiten un canvi de model. Ara mateix, la meitat dels seus treballadors ho fan a través d’empreses externalitzades i hi ha fins a més de 700 contractes. S’ha de treballar per uns serveis socials de drets, que no siguin un instrument de gestió de la pobresa i l’exclusió, sinó la garantia d’una vida digna per a totes les veïnes de la ciutat. S’ha de respondre a les necessitats de les persones durant tot el seu cicle vital, valorant els treballs de cures com un pilar bàsic de la societat. L’Ajuntament ha d’oferir serveis que socialitzin les cures, creant llocs de treball i reduint el pes domèstic i individualitzat que generen les feines reproductives i que habitualment recau sobre les dones.

Per altra banda, cal treballar per la municipalització, en el menor període de temps possible, dels subministraments bàsics com serien l’aigua, la llum i el gas - apostant per un model energètic renovable i respectuós amb el conjunt del territori-, així com de tots els actuals serveis municipals externalitzats en les darreres dècades.

Les condicions laborals de les treballadores, sovint lligat als recursos en si dels quals disposen, caracteritzen després el tipus de servei que reben les usuàries. La CUP Barcelona-L’Alternativa vol recordar així que el PIAD i el SARA són serveis de gestió pública fruit de la feina que va fer el grup municipal a l’Ajuntament el 2016, tot i les mancances actuals fruit de la desídia del govern municipal. Així, i com s’ha vist, entenent que és un pla a mitjà i llarg termini, caldrà fer nous contractes mentre s’està desenvolupant i duent a terme. Aquests han d’exigir que l’empresa adjudicatària equipari les condicions laborals al conveni públic i es doni prioritat a la qualitat del servei. La voluntat d’això és la millora de les condicions laborals de les treballadores, garantir l’estabilitat laboral, aconseguir uns sous dignes, uns horaris compatibles amb la vida fora de la feina, una formació adequada en tots els àmbits i capacitat de cada equip d’adaptar i gestionar els seus plans de treball tot sempre en coordinació amb les usuàries del servei. A més, cal aconseguir la substitució de les baixes per garantir una bona atenció i no sobrecarregar encara més de feina a les treballadores així com la negociació d’un conveni que tingui en compte el preu de la vida a Barcelona.

Al mateix temps és necessària l’eliminació dels biaixos racistes, patriarcals i aporofòbics de totes les intervencions dels Serveis Socials. Demanem així la revisió dels protocols i la gestió des d’aquesta òptica i formació de les treballadores.

Una altra proposta seria, vinculat a la socialització de les cures, la modificació de l’actual hisenda municipal per una hisenda justa i progressiva que gravi amb contundència les rendes més elevades de les classes altes per tal de crear llocs de treball i reduir el pes domèstic i individualitzat que generen les feines reproductives i que habitualment recau sobre les dones.