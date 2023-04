Municipals 23

La CUP augmenta candidatures a Ponent i Pirineus

Dissabte passat, al al castell de la Suda de Lleida, la CUP va presentar les candidatures que concorreran a les municipals del maig a Ponent. En total la formació va presentar 20 llistes a Panent i Pirineus, 5 més que en el comicis de fa 4 anys, 15 a Ponent i 5 al Pirineu: revalidant llistes a Balaguer, Lleida, Tàrrega, Tornabous, Sant Guim de la Plana, Maldà, Solsona, Cava i a la Seu d’Urgell; però també per primera vegada essent presents a Guissona, Mollerussa, Alcarràs, Torres de Segre, Torrefeta i Florejacs, Àger, El Soleràs, Llobera, Salàs de Pallars, Arsèguel i Oliana.

Dània Verdés, actual consellera del Consell Comarcal de la Segarra,va posar de manifest que els anticapitalistes han explicat que la seva vol ser l’alternativa transformadora a les urnes del maig, unes propostes que en un context de desmobilització social han estat fetes fetes com fa la CUP, fent xup-xup, lluny de bolets o paracaigudisme partidista, fruit de la implantació territorial del moviment de l’Esquerra Independentista, de l’autoorganització de la gent a cada un dels pobles i ciutats, de la ruralitat i lo urbà, i per fer front a la vella política del favor i del caciquisme.

Per la seva banda, Genís Sisó, cap de llista per Alcarràs, ha explicat ha contextualitzat la proposta cupaire en la situació d’emergència social i climàtica i en la situació de desequilibri territorial que viu la demarcació de Lleida i que es tradueix en greus problemàtiques estructurals als pobles i ciutats.

Finalment, Ruben Cobo, l’alcaldable per Lleida va anunciar que des de la CUP afronten aquests comicis amb la il·lusió de seguir essent eina de canvi, per fer polítiques d’esquerres que apostin per la justícia social, per tenir sempre la visó de la nació complerta, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó i per ésser la veu de les lluites del moviment popular i dels sense veu a les institucions. Perquè per ells no té sentit entrar als ajuntaments si no és per construir una societat més justa, feminista, ecologista i antiracista, des del carrer i al costat dels veïns i veïnes.