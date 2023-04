Municipals 23

La CUP aspira a augmentar representació en el ajuntament on es presenta a les Terres de l'Ebre

Avui la CUP ha presentat totes les candidatures amb les quals es presenta a les eleccions municipals a Terres de l'Ebre. La formació presenta un total de quatre candidatures, Alcanar, Tortosa, Móra d'Ebre i Flix, i aspiren a augmentar representació en els quatre ajuntaments.

Andrea Serena, número tres de Fem Móra, ha explicat que la CUP aposta pel municipalisme "com a eina de transformació de la societat i com a projecte polític d'autoorganització i ruptura als Països Catalans". Serena ha assegurat que la CUP es presenta a les eleccions municipals "amb l'experiència de dècades apostant pel municipalisme, però també amb l'experiència de dècades creant moviment popular i construint una alternativa a les lògiques capitalistes des de baix" i ha afegit que són "l'alternativa" als municipis on es presenten.

Per la seua banda, Mateu Rodes, cap de llista de la CUP Flix, ha assegurat que la CUP no es tracta d'un projecte localista i que tenen "una alternativa per als nostres municipis però també per al nostre territori.". "Ens volen fer creure que som un territori pobre, però és el model actual que ens ha empobrit i menystingut, un model que ha empès les nostres pobles i ciutats al despoblament i la destrucció de gran part del teixit econòmic" ha assegurat i ha insistit en la necessitat "d'impulsar una alternativa per a les Terres de l'Ebre".

Marta Sans, número dos de la CUP Alcanar-Les Cases , ha detallat les prioritats polítiques de les candidatures, entre les quals destaquen impulsar i defensar polítiques que caminen cap a la recuperació i exercici de sobiranies, polítiques d'habitatge públic, la defensa dels serveis públics i la defensa de la pagesia. "Necessitem municipis més autosuficients, i no dependents dels oligopolis, perquè entenem que si el poble té el control de béns tan necessaris com l'energia, l'aigua i els aliments, garantirem l'accés universal i els beneficis revertiran als nostres municipis" ha afirmat. La canareva també ha explicat que el feminisme, l’antiracisme i l’ecologisme seran eixos transversals en totes les seves propostes.

Finalment, Sergi Arnau, cap de llista de CUP Tortosa, ha exposat que les candidatures de la CUP van als ajuntaments a "plantejar una alternativa al model que se'ns imposa i que ha estat liderat els últims anys per ERC i Junts. Un model que s'ha demostrat obsolet, i d'esquena a la crisi social, economia i ecologia que patim i s'agreujarà en els propers anys". Arnau ha carregat contra ERC i ha assegurat que tot i l'hegemonia que representen a Terres de l'Ebre, "no ha suposat una millora per al territori". En este sentit, ha acusat ERC de prioritzar altres territoris, el sector turístic i els macroprojectes i ha posat com a exemple les restriccions d'aigua als regants. "Així, mentre la pagesia agonitza i els preus dels aliments s'enfilen, ERC amplia el transvasament a Tarragona i aposta per macroprojectes com el Hard Rock que hipotequen encara més el futur dels nostres municipis" ha conclòs.