Per la memòria històrica

La Comissió de la Dignitat titlla d'electoralista l'acte polític de trasllat de les restes de Primo de Rivera

Recordem que cada primer i tercer dimarts de mes, l'entitat es concentra davant la Comissaria de Via Laietana, 43 de Barcelona perquè esdevingui "un centre de memòria d’interpretació de la tortura i la repressió política i la tortura". Afegir que cada a'hi suma més gent a les protestes.

La Comissió de la Dignitat ha denunciat l’acte polític de propaganda que el Govern espanyol vol fer el proper dilluns amb el trasllat de les restes de Primo de Rivera. També ho considera una cortina de fum que vol amagar l’incompliment dels deures de Veritat , Justícia i Reparació que l’Estat espanyol incompleix, malgrat que les Nacions Unides reclamen a l’estat espanyol ha de fer envers les víctimes de la repressió que segueixen ignorades.

Pel govern de l’Estat espanyol, segons la Comissió "la memòria històrica consisteix en actes publicitaris i simbòlics com s’ha vist amb el contingut de la nova llei, en la que els actes de reparació i de justícia queden absolutament deixats de banda pendents de futures regulacions".

Afegeix el comunicat de la Comissió que "una mostra d’aquesta voluntat de menystenir i ignorar les víctimes del franquisme, que són els principals destinataris d’una llei de memòria és el fet que, malgrat que la llei preveu que els llocs on hagin tingut una especial rellevància en la persecució política i la violència contra les persones siguin declarats llocs de memòria no es compleix. La mostra la tenim en la reivindicació que es fa des de Catalunya demanant la constitució d’un centre de memòria d’interpretació de la tortura i la repressió política i la tortura a la comissaria de Via Laietana 43: El govern s’hi nega com ho ha expressat el ministre Fernando Grande-Marlasca i el ministre de la Presidència i de Memòria Democràtica senyor Bolaños, malgrat que s’ha demanat formalment per les entitats de memòria, com també al ministeri de Cultura que no respon a la petició que li hem fet, que l’edifici sigui declarat Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria de Lloc Històric".

És innegable i un fet notori que la Comissaria de via laietana 43 és un centre des d’on es va dur a terme la repressió política a Catalunya, i per allí hi varen passar centenars de persones que van ser vexades i torturades durant el franquisme i, com hem pogut constatar amb els testimonis que en les concentracions dels primers i tercers dimarts de cada mes fa la comissió de la Dignitat, aquest malts tractes van seguir fins a primers del 2000 quan es va traslladar el centre de detenció a la Verneda i fins avui.