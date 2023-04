En defensa del territori

La campaña con el Quart Cinturó exigeix máxima transparencia i s’abandoni definitivament la idea de construir-la

La noticia de que s’ha avançat per arribar a un acord entre el Ministerio de Transportes i el govern de la Generalitat de Catalunya, a mans d’ERC, per executar un tram del Quart Cinturó entre Terrassa i Sabadell, no deixa de ser una mala noticia per Vallès, pel què significaria de negatiu pel territori i pel medi ambient continuar aquesta autovia.

Avançar per executar aquesta infraestructura, es digui Quart Cinturó, B-40 o Ronda Nord dels sistemes urbans de Terrassa i Sabadell, és avançar per continuar destruint el Vallès, i demostra que aquestes administracions no tenen cap interès en apostar cap un canvi de model de mobilitat sostenible, basat en el transport col·lectiu, sinó que continuen apostant per un model de transport de vehicles, l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, que són els principals causants de l’Emergència climàtica i l’esgotament dels recursos. Un model caduc i contrari a totes recomanacions i legislacions per reduir la crisi climàtica.

Segons els mitjans de comunicació el Ministerio de Transportes i el govern de la Generalitat de Catalunya han arribat a un acord en relació el traçat d’aquesta infraestructura sense explicitar quin és aquest traçat, però que difícilment no pot ser un altre del què hi ha en el planejament urbanístic, o sigui, el traçat del Quart Cinturó. Tampoc han explicat de qui seria la titularitat d’aquesta Ronda, especialment quan el Ministerio sempre ha manifestat que no pensava renunciar a la titularitat, per així poder-la continuar cap a Granollers quan ho considerés. Tampoc han parlat de la connexió fins la carretera de Castellar.

Des de la Campanya contra el Quart Cinturó exigim màxima transparència sobre aquest “avançament cap a l’acord” i els dubtes generats: traçat, titularitat i connexió amb Castellar del Vallès.

Si ja vam manifestar que el territori no podia ser moneda de canvi per acords polítics entre partits, ara hi afegim que tampoc no pot ser moneda electoralista a les portes de les eleccions municipals, amb acords per a satisfer determinats lobbis econòmics, però contraris als interessos de la majoria de la població, a la qualitat de vida i al futur del Vallès.

Reiterem que el què han de fer les administracions és abandonar projectes caducs i eliminar dels plans urbanístics les reserves de sòl del traçat del Quart Cinturó i invertir en infraestructures sostenibles, respectuoses amb el territori i que garanteixin la mobilitat del futur.