L'OCB aplega a la majoria de representants del teixit associatiu de Mallorca en un acte pel "Compromís amb la llengua"

L’Obra Cultural Balear (OCB) ha convocat aquest divendres els representants de la societat civil de Mallorca a un acte de visualització del compromís amb la llengua. L’acte “Compromís amb la llengua” ha tengut lloc al Teatre Xesc Forteza de Palma i ha comptat amb l’assistència d’un gran nombre d’entitats que s’han adherit al compromís amb la llengua.

L’OCB ha començat l’acte “Compromís amb la llengua” agraint la presència de tants representants del teixit associatiu de Mallorca i les mostres de suport de tants altres que han fet arribar la seva adhesió al compromís amb la llengua. Amb la seva assistència, han expressat el seu compromís: GOB, STEI, UGT, Comissions Obreres, UOB, Alternativa, Unió de Cooperatives de Treball de les Illes Balears, Federació de Cooperatives de les Illes Balears, Federació d’Associacions de Veïns de Palma, Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica, Fundacions Darder, Mascaró i Gabriel Alomar, PIMEM, Habtur, Plataforma per la Llengua, Assemblea Sobiranista de Mallorca, Escoltes de Mallorca, Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma, Universitat de les Illes Balears, UNED, Escola Municipal de Mallorquí, Joves de Mallorca per la Llengua, Unió de Pagesos, Fòrum de la Societat Civil, Gremi de Llibreters, Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, PEN català i un llarg etcètera fins a arribar a una trentena d’entitats més que s’han adherit al compromís per la llengua.

L’acte, estructurat en tres blocs: ús social de la llengua, aprenentatge i drets lingüístics, ha estat introduït a través de diversos vídeos de personalitats de tots els àmbits que han fet arribar el seu compromís personal amb la llengua catalana. També s’ha comptat amb les actuacions dels glosadors Antònia Nicolau (Pipiu) i Antoni Viver (Mostel), el músic Josep Cabot, l’actor Xavi Frau, i la connexió en directe amb Ca n’Alcover on l’artista Joan Aguiló acabava l’obra titulada “Compromís amb la llengua”, que serà recordatori permanent per a tots d’aquest compromís.

El primer bloc, referent a l’ús social de la llengua, l’ha tancat la vicepresidenta de l’OCB, Catalina Bibiloni, que ha assenyalat que “la llengua és l’element cohesionador més important de la nostra societat i s’ha de poder utilitzar amb naturalitat a tot arreu. Volem poder emprar el català a tots els àmbits. Viure plenament en català és el nostre dret”.

Quant a aprenentatge, la vicepresidenta de l’OCB, Lena Serra, ha manifestat que “les llengües són un tresor de la humanitat i el futur passa indiscutiblement per transmetre la llengua als infants, per ensenyar-la a les escoles i per transmetre-la als nous mallorquins vinguts d’arreu del món”. També ha afegit que les institucions han de garantir les condicions d’ús del català i que “el català ha de jugar un paper simbòlic per a tothom: autòctons i nouvinguts. És imprescindible que la socialització, entre uns i altres, es faci en català”.

Finalment, el president de l’OCB, Joan Miralles, ha tancat l’acte agrair l’assistència de les autoritats, els representants d’entitats, socis i amics de l’OCB que es trobaven al Teatre Xesc Forteza per manifestar el seu compromís amb la llengua. Seguidament, Joan Miralles ha assenyalat que el català, propi de les Illes Balears, travessa una etapa delicada que en determinarà la salut en els propers anys i que “l’OCB assumeix la responsabilitat de ser la consciència lingüística del nostre país i sempre que ha estat necessari, ha reivindicat amb força i determinació la rectificació d’aquelles decisions polítiques que ha considerat inadequades o contràries a la normalització de la llengua catalana”. El president de l’OCB ha aprofitat l’ocasió per demanar als representants dels partits polítics presents a la sala un compromís valent en defensa de la llengua catalana perquè “volem viure i conviure en català, volem que el català sigui present a tots els àmbits de la vida pública perquè hi tenim dret”. Per acabar, Miralles ha manifestat el compromís de l’OCB amb la llengua: “Des de l’Obra Cultural Balear, posarem tota la nostra experiència, coneixements i força al servei de qualsevol iniciativa en favor de la nostra llengua, i de la mateixa manera, estarem a l’aguait per a qualsevol mesura que la pugui perjudicar. És el nostre compromís”.

Per tancar la jornada, la societat civil, encapçalada per l’OCB, ha simbolitzat el seu compromís amb la llengua a l’exterior del Teatre Xesc Forteza escrivint el seu compromís i penjant-lo a l’arbre del compromís. L’entitat ha recordat, també, que tots tenim una cita el cap de setmana qui ve a l’Acampallengua de Sa Pobla.