Moviment veïnal

L'AV del Poblenou de Barcelona rebutja el tancament de la plaça de Mercè Sala

L'Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou rebutja el tancament amb una reixa de la plaça de Mercè Sala i dona suport al veïnat que s'hi ha posicionat en contra.

Les raons són molt clares:

- Parlem d'una plaça que fa xamfrà i que, per tant, està oberta als carrers de Ciutat de Granada i del Doctor Trueta. És un espai obert, que s'utilitza com a lloc de pas i de lleure, aspectes que es veuran greument afectats per una tanca que, malgrat que tingui les portes obertes durant el dia, es convertirà en un obstacle evident per accedir-hi.

- La mesura implica la privatització de facto de l'espai al servei dels lofts contigus, que són els que han convençut l'Ajuntament de fer aquesta actuació. Si es confirma que aquests particulars financen les obres, es farà palesa la intencionalitat privatitzadora.

- La plaça de Mercè Sala és molt tranquil·la i el veïnat no té constància que sigui un indret on es registrin pràctiques incíviques o molestes que justifiquin el seu tancament.

- Ordenament en mà, desmentim que es tracti d'una plaça privada d'ús públic: la seva titularitat és pública malgrat que tingui la servitud que el garatge del subsol sigui privat.

- A l'AV del Poblenou ens incomoda molt que espais públics obtinguts fruit de les cessions que es donen en les operacions urbanístiques es dissenyin sovint en funció dels interessos dels seus promotors immobiliaris i no de tot el veïnat.

- Un cop més, en aquest mandat municipal hem constatat la incapacitat absoluta del Districte de Sant Martí d'obrir les portes a la participació en la presa de decisions. Precisament, en el seu dia i en aquest lloc no es va escoltar al veïnat quan va recollir signatures perquè la plaça no s'anomenés Mercè Sala, sinó plaça de les Dones del barri de la Plata.