LAgrupació Musical Canareva, Agosagats i AMEIBA guanyen la 3a edició del concurs Teixim iniciatives Populars de la CUP Alcanar  les Cases.

Diners al carrer

L’Agrupació Musical Canareva, Agosagats i AMEIBA, aquests han estats estat els tres projectes més votats de la tercera edició del concurs “Teixim iniciatives Populars”.

El passat dimarts en un acte públic es va realitzar l’obertura de l’urna per a procedir al recompte de vots i així conèixer el resultat del procés de votacions que, cal recordar, s’havia iniciat unes setmanes abans i en el qual han participat gairebé 300 persones del nostre municipi, un reflex de la bona acollida que ha tingut el concurs entre la població.

A través del “Teixim iniciatives Populars”, la CUP Alcanar – les Cases retorna a les associacions i entitats locals els diners que les regidores cupaires, Erica Bel i Andreu Carapuig, ha cobrat pels plens extraordinaris celebrats durant l’actual mandat i assolint la xifra de 1.470 euros.

Des de la CUP volem aprofitar aquestes línies per donar les gràcies a totes aquelles persones que han participat d’aquest procés, tant a les que amb el seu vot han escollit quins havien de ser els projectes guanyadors com a aquelles que ho han fet a través de les sis entitats participants presentant un projecte.

Com ja vam anunciar fa unes setmanes la CUP Alcanar – les Cases es presentarà a les eleccions municipals d’aquest mes de maig i entre els seus objectius hi ha el de poder continuar impulsant iniciatives d’aquest tipus, per tal d’enfortir el teixit associatiu del nostre poble.