Guanyem vol que Girona esdevingui ciutat amigable amb la gent gran

Adaptar l’entorn físic a les necessitats de mobilitat de la gent gran, empoderar el Consell de la Gent Gran o desenvolupar un model d’envelliment actiu, són algunes de les propostes de Guanyem

Guanyem Girona ha celebrat el sisè dels seus actes per presentar el seu pla de govern. En aquesta ocasió ha reunit prop de 30 persones davant de la seva seu per parlar de les propostes per millorar la vida de la gent gran. D’entre les propostes presentades, des de la formació destaquen la voluntat de convertir Girona en una ciutat amigable amb la gent gran. Per a Guanyem passar a formar part d’aquest grup de ciutats permetria definir unes guies per avançar en polítiques que permetin un envelliment més actiu i de millor qualitat a la ciutat de Girona.

A l’acte hi ha participat la treballadora social i candidata de Guanyem Gemma Martínez, l’economista i executiva del sector públic Roser Maeso, l’animador sociocultural especialitzat en gent gran, Pep Ribes, i el tècnic de Sostre Cívic Yabel Pérez.

Per començar, Gemma Martínez ha contextualitzat la situació de la gent gran. En aquest aspecte la candidat ha subratllat el paper poc innovador de l’Ajuntament de Girona en matèria de gent gran: “Ens cal un abordatge integral de les polítiques de gent gran i introduir-hi elements innovadors. Girona encara es mou per un model molt clàssic que es basa en seguir el que dicta la Generalitat Seria important avançar cap a un paper més actiu".

Per la seva banda, Roser Maeso, ha posat l’accent en la soledat, “la gran pandèmia del segle XXI”. En aquest sentit, l’economista ha demanat més places als centres de dia per tal que es faci front a aquest problema. Maeso també ha reclamat projectes on gent de diverses edats puguin treballar o col·laborar conjuntament.

L’animador sociocultural Pep Ribes ha explicat els projectes de ciutat amigables amb la gent gran. Ribes ha destacat que a les comarques gironines no n’hi ha cap i que és un repte pendent. L’especialista en gent gran, a més, ha assenyalat que Girona no disposa ni de pla de la gent gran, el primer pas per treballar per una ciutat millor per a la gent gran.

Finalment, Yabel Pérez, de la cooperativa Sostre Cívic ha presentat alguns projectes de cohabitatge i les millores que aporta per la socialització de la gent gran.

Les propostes de Guanyem Girona

Per tal fer una ciutat millor per la gent gran, Guanyem ha presentat un seguit de propostes. En primer lloc, fer un entorn físic més accessible permetria fer una ciutat més amable, per la gent gran i per les persones amb mobilitat reduïda. D’altra banda, crear un Centre d’Informació, Formació, Participació de la Gent Gran o empoderar el Consell de la Gent Gran permetria que sorgissin més iniciatives, cursos i projectes adreçades al col·lectiu cosa que afavoriria l’envelliment actiu i la reducció de la soledat.