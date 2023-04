Turisme massiu

GOB Menorca avisa que l'illa pateix una important saturació d'embarcacions durant l'estiu

Davant la campanya d'estiu, el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB Menorca) ha recordat que l'illa pateix una important saturació d'embarcacions durant aquesta època de l'any i la situació s'agreuja pel comportament que mostren determinats usuaris.

Els recomptes fets a partir de fotografia aèria de les d'embarcacions existents fora de port evidencien que ja hem superat fa temps la capacitat de càrrega nàutica que s'ha definit als instruments oficials. A més embarcacions que no hi caben, més gent que fondeja il·legalment sobre la posidònia.

Aquesta massificació a la mar també ve acompanyada de l'arribada d'usuaris que no entenen la idiosincràsia d'aquesta illa i que incrementen la conflictivitat. Se'n poden destacar alguns:

Motos d'aigua amb conduccions agressives i sorolloses properes a zones de bany.

Embarcacions que invadeixen l'espai destinat a la seguretat de les persones que estan nedant a cales i platges.

Barques amb molt de motor que fan la volta a l'illa en un sol dia a tota velocitat i provoquen onades, renou i contaminació.

Usuaris sense carnet ni coneixement del mar que generen situacions de perill.

Per aquests motius l'anunci assenyala amb cercle vermell la navegació nàutica agressiva i demana als usuaris que gaudeixen de la calma.

En termes nàutics, el GOB treballa perquè no s'habiliten més infraestructures destinades a augmentar el nombre d'embarcacions (com per exemple, el projecte que vol duplicar el port esportiu d'Addaia), demana que la prioritat en els amarraments sigui per les embarcacions de tipologia tradicional i proposa que s'estableixi un límit en la velocitat de la navegació dins les aigües interiors.

