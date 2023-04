videovigilància

Exigeixen a l’Ajuntament de Barcelona que no s’instal·lin càmeres ‘intel·ligents’ al Passeig de Gràcia

Ecologistes en Acció del Barcelonès s’oposa frontalment al desplegament de 17 càmeres de videovigilància intel·ligents a la ciutat, concretament a una de les seves artèries principals, i afirma que el pas de les càmeres convencionals a les que desenvolupen un sistema d'»autoaprenentatge» basat en la intel·ligència artificial i que compten amb reconeixement facial, representaria un salt exponencial en la vulneració de drets bàsics, com ara el de privacitat o, segurament, el de reunió, a l’espai públic de la capital del país.

La suposada raó de controlar els robatoris davant les botigues d’alt nivell del passeig de Gràcia queda desactivada quan se sap que des del 2019 aquests delictes s’han reduït un 49 % en aquesta àrea només per una més eficaç actuació policial. Fins i tot des de l’associació de comerciants de la zona declaren que l’element més important per fer front al problema és solucionar el col·lapse de l’administració de justícia.

L’entitat capdavantera de l’ecologisme social català s’afegeix a la preocupació que ja va denunciar fa temps l’Observatori de Drets Humans i Empreses de la Mediterrània (ODHE): un sistema tan sofisticat de control és totalment desproporcionat a la simple problemàtica adduïda pels responsables municipals, sinó que ha de respondre a una voluntat de desplegar per llocs clau de la ciutat punts de reconeixement per desactivar la protesta social que es preveu que creixerà de manera important amb la crisi ecosistèmica a la qual està abocat el planeta. Només cal veure com les localitzacions coincideixen amb els tradicionals llocs de manifestacions i concentracions (com succeïa en una primera proposta de fa un parell d’anys, on es volien cobrir diversos punts clau de Ciutat Vella).

Ecologistes en Acció de Catalunya demana, doncs, a l’Ajuntament de Barcelona que faci marxa enrere a aquesta preocupant infraestructura i s’allunyi de convertir la nostra ciutat, pol tradicional de llibertats i drets civils, en un punt més del Gran Germà global basat, en el nostre cas, en el projecte europeu Secur’ Cities, centrat en el desenvolupament de les càmeres intel·ligents davant la suposada amenaça terrorista, un ideari que ja és hora d’abandonar.