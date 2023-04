Territori

Ecologistes en Acció redorda Txernòvil

Ecologistes en Acció recorda l’accident de Txernòbil (Ucraïna, 26 d’abril de 1986) amb la campanya “Desconnecta l’energia nuclear”, en la qual participen organitzacions ecologistes i socials, i també comercialitzadores d’electricitat 100 % renovable, per a posar fi a l’ús de l’energia nuclear per la via que els consumidors i les consumidores no usen electricitat de procedència nuclear.