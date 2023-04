El Ministeri de l’Interior francès ha ordenat la dissolució de les Soulèvements de la Terre, un dels moviments ecologistes més importants de l'estat francès. Aquest fet es produeix després de les protestes del cap de setmana passat a Sainte-Soline (Occitània), convocades per la Confédération Paysanne (sindicat camperol), Bassines Non Merci (col·lectiu local), Soulèvements de la Terre (xarxa ecologista autònoma) i més de 100 associacions i sindicats més, que van mostrar el seu suport a les mobilitzacions que denuncien els múltiples projectes de megabasses de reg previstes a tot l'Hexàgon.

Durant les protestes, secundades per més de 30.000 persones segons les organitzacions convocants, es va intentar ocupar un embassament agrícola per denunciar la privatització de l’aigua per a ús agroindustrial. Després d’una resposta policial desproporcionada, el moviment ecologista i els sindicats van denunciar més de 200 manifestants ferits, 40 de gravetat, com a conseqüència dels enfrontaments amb la policia. El ferit més greu, un home de 30 anys que va participar a la protesta ecologista, es troba en estat crític i es debat entre la vida i la mort, segons ha informat la fiscalia.

Mentrestant, el ministre d’Interior francès, Gerard Darmanim, ha expressat el seu “suport total a la policia” després de les protestes. Les manifestacions a la zona, vinculades amb la defensa del territori i de l’aigua, només es donen un mes després que el Govern francès emplacés a adoptar immediatament restriccions al consum d’aigua.

Els projectes relacionats amb les basses d’aigua, com la proposta a Sainte-Soline, es construeixen fonamentalment per regar cultius intensius en aigua com el blat de moro. Cultius que a més es destinen a la fabricació de pinsos per a la ramaderia industrial, un model insostenible, més en el context de crisi climàtica cada cop més greu.

Per tot això, Ecologistes en Acció mostra el seu suport i solidaritat amb les organitzacions ecologistes de l'estat francès i exigeix la fi de la seva repressió i criminalització. Alba González de la Cruz, portaveu de l’organització, ha declarat: “La societat civil està exercint el dret legítim a exigir una transició ecològica justa davant l’emergència climàtica. L’intent de dissoldre i perseguir el moviment ecologista no frenarà les persones defensores del territori, ni a l'Estat francès ni a l’Estat espanyol”.

Així mateix, Ecologistes en Acció denuncia l’escalada de criminalització també a l’Estat espanyol i recorda que aquesta setmana comença el procés judicial contra 15 activistes de Rebel·lió Científica, detingudes per tacar les escalinates del Congrés dels Diputats espanyol a Madrid. “Ens sumem a les mostres de suport a les persones encausades. Empresonar científiques i científics no frenarà l’escalfament climàtic i atenta contra els nostres drets”, conclou González de la Cruz.