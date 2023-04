25 d’Abril

Decidim organitza una conferència sobre “Identitat Valenciana” amb motiu de la Diada

El proper 22 d’abril se celebra un any més la Diada del 25 d’Abril, per la data més pròxima a la desfeta històrica del 25 d’Abril de 1707, per la Batalla d’Almansa.

Des de Decidim, a l’igual que altres anys se sumen a la manifestació i altres actes reivindicatius, així mateix organitzarem per la nostra banda d’altres, com ara una xarrada sobre “Identitat Valenciana” amb el periodista, documentalista i dissenyador gràfic David Segarra, Gus Epam Boneke, activista i portaveu de València és Refugi, Beatriu Cardona, per Intersindical Valenciana, Moisès Vizcaino, editor del diari digital la Veu del País Valencià, i Zahia Guidoum, coordinadora de Decidim. L'acte tindrà lloc el pròxim 22 d'abril al Centre Octubre de Cultura Contemporània de València, situat al carrer Sant Ferran, 12, a les 12:00 hores.

Així mateix, després de la conferència les sòcies i socis i simpatitzants de Decidim estan convidats i convidades a un dinar -per al qual caldrà reservar- al mateix Centre Octubre. Després del dinar podrem assistir totes i tots a la manifestació reivindicativa del 25 d’Abril des de la plaça Sant Agustí.